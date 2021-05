Arriva la conferma del concerto dei Korn a Milano nel 2022. La band di Jonathan Davis si esibirà all’Ippodromo Snai della città meneghina in occasione del Milano Summer Festival dopo la cancellazione della data programmata per gli I-Days 2021 insieme ai System Of A Down. Il motivo, ovviamente, è il persistere dell’emergenza sanitaria che tuttavia si sta avviando verso una soluzione definitiva grazie all’arrivo dei vaccini e alle campagna di immunizzazione di massa.

I Korn a Milano nel 2022

La line up del Milano Summer Festival si arricchisce, dunque, con l’arrivo della band di Freak On A Leash all’Ippodromo Snai di San Siro. L’arrivo dei Korn a Milano nel 2022 è programmato per il 7 giugno 2022. I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire dalle ore 11 del 26 maggio su Live Nation e dalle 12 del 27 maggio su TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket.

Chi assisterà al concerto potrebbe trovare una scaletta aggiornata con il nuovo album. Jonathan Davis, infatti, recentemente ha annunciato che la band ha completato la scrittura di un nuovo disco, seguito ideale di The Nothing (2019), e che presto tutti i membri si incontreranno per passare alle fasi di registrazione. La pandemia ha complicato ovviamente le cose e incontrarsi, per i musicisti, è diventato un problema logistico anche per il fatto che i componenti non si trovano nella stessa città.

The Nothing

Con The Nothing Jonathan Davis è risorto dalle ceneri. Pochi mesi prima dell’uscita del disco l’ex moglie Deven Davis e sua madre avevano lasciato questa terra, e per lui è stata una discesa all’inferno. Non a caso The Nothing, tredicesimo album dei Korn, è un disco oscuro e viscerale.

Per questo c’è tanta attesa per una nuova release e il concerto dei Korn a Milano nel 2022 potrebbe essere un’occasione per ascoltare le nuove tracce dal vivo, anche se per ora non si hanno notizie sul possibile ingresso in studio della band.