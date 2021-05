Il cast di NCIS Los Angeles perde due protagonisti. Nel finale della dodicesima stagione, andato in onda domenica 23 maggio su CBS, ha scioccato molti spettatori in quanto ha rivelato che non solo uno, ma due attori presenti fin dall’inizio, avrebbero lasciato la serie. Il cast originale è composto da LL Cool J, Eric Christian Olsen, Barrett Foa, Linda Hunt (tornata “di persona” nel finale di stagione), Chris O’Donnell, Renee Felice Smith e Daniela Ruah .

Nel finale di stagione, dal titolo A Tale of Two Igors (ancora inedito in Italia), Deeks è stato rapito da un socio di Kirkin che aveva bisogno del suo aiuto, mentre l’NCIS indaga sull’uccisione di un delfino militarizzato dotato di un microchip russo, e Beale ha fatto a Nell un’offerta interessante. E proprio questi ultimi due personaggi hanno annunciato il loro addio alla squadra.

Renee Felice Smith e Barrett Foa, che vestono i panni rispettivamente di Nell Jones ed Eric Beale, hanno lasciato il cast di NCIS Los Angeles e non appariranno nella tredicesima stagione. Barrett era stato promosso a series regular a metà della prima stagione; nell’undicesima ha lasciato temporaneamente la serie, ma è tornato lo scorso anno. Renee, invece, è entrata a far parte del cast principale nella seconda stagione, per poi prendersi una pausa nelle stagioni undici e dodici, apparendo in una manciata di episodi.

Secondo lo showrunner R. Scott Gemmill, il loro addio non sarà definitivo: “Sia Renée che Barrett sono stati presenti da molto tempo, e sono entrambi delle persone molto ambiziose che hanno progetti che vogliono fare da soli – e abbiamo dato loro del tempo libero per farlo”, ha dichiarato a TV Line. “Sembrava il momento giusto per lasciarli andare, e dare [ai loro personaggi] quello che, si spera, è un lieto fine.”

Gemmill ha aggiunto che questo addio non rappresenta la fine per Eric e Nell: “C’è una piccola scappatoia lì dentro, quando Nell dice che sarà sola a Tokyo con Eric, e gli dà ‘sei settimane’ prima di tornare”, ha osservato R. Scott. “Allora, vedremo cosa succederà.”