NCIS New Orleans si è concluso dopo sette stagioni. Domenica 23 maggio la rete CBS ha mandato in onda l’ultimo episodio che ha salutato Pride e la sua squadra regalando un lieto fine ai suoi protagonisti.

La cancellazione della serie crime è avvenuta a sorpresa: nessuno si aspettava un tale colpo di scena, tant’è che i produttori avevano pianificato già un’ipotetica trama da sviluppare nell’ottava stagione. Almeno NCIS New Orleans ha chiuso i battenti con una nota positiva: il matrimonio di Pride e Rita. Inoltre, il capo della sezione ha avuto la possibilità di confrontarsi con l’ex Sasha e suo figlio Connor, che ha conosciuto solo di recente.

In un’intervista con Deadline, lo showrunner Christopher Silber svela di non aver ideato un finale alternativo, poiché ogni anno ha sempre cercato di concludere la stagione come se fosse l’ultima. Il Covid, ovviamente, ha peggiorato le cose, costringendo la produzione a ridurre il numero degli episodi ed apportare qualche cambiamento.

Per Jan Nash, co-showrunner e produttore esecutivo, era importante che NCIS New Orleans si concludesse in maniera “festosa” e il “modo giusto per farlo era con il matrimonio, per appoggiarsi allo spirito gioioso di questi personaggi”.

Se fossero stati sicuri di tornare con un’altra stagione, Silber e Nash ammettono che avrebbero chiuso con un cliffhanger: “C’è nel finale la sensazione che qualcuno stia seguendo Sasha, e forse avremmo iniziato la stagione 8 con questa atmosfera da thriller. Cos’è successo a Sasha? Chi l’ha fatto? E come possiamo rendere giustizia a questo nuovo figlio di Pride?” L’ottava stagione sarebbe stata anche l’occasione per esplorare il rapporto tra il protagonista e suo figlio appena conosciuto, oltre ad approfondire le relazioni tra altri personaggi – come Khoury e Carter.

Silber e Nash torneranno a lavorare insieme per NCIS Hawaii, nuovo spin-off di NCIS che debutterà tra il 2021 e il 2022. In Italia, la settima stagione di NCS New Orleans è ancora inedita.