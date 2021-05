Chiude Domenica Live. La puntata di ieri pomeriggio è stata l’ultima e così il pomeriggio domenicale di Canale5 cambia volto e si tinge d’estate con vecchie repliche di film e soap per la gioia di tutti coloro che hanno atteso con ansia il momento dei saluti di Barbara d’Urso. La conduttrice ieri non sembrava spavalda e sicura come al solito tanto che il suo saluto al suo pubblico sembrava confermare le voci dei giorni scorsi ovvero che la domenica pomeriggio non la vedrà più protagonista, ma sarà davvero così?

Nei giorni scorsi proprio Dagospia aveva parlare di una chiusura definita di Domenica Live a favore di programmi nuovi fatti di interviste e giochi lanciando addirittura il nome di Elisa Isoardi o quello di Lorella Cuccarini (alzi la mano chi non rivorrebbe in tv la vecchia Buona Domenica!) ma ieri pomeriggio Barbara d’Urso non ha confermato direttamente questo cambio di guardia.

Amici di #DomenicaLive si conclude un'altra meravigliosa stagione, grazie per averla passata insieme a noi! 💙



La nostra @carmelitadurso vi aspetta lunedì con #Pomeriggio5! pic.twitter.com/2ttYSpZ4vS — Domenica Live (@domenicalive) May 23, 2021

Le sue parole hanno lasciato intendere che nella prossima stagione televisiva non sarà molto presente come in queste ultime:

“Amici e amiche di Domenica Live si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me per voi, per stare insieme. Noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose che ci vedranno insieme. E poi ovviamente domani con Pomeriggio Cinque. Perché il mio cuore è vostro per sempre, tutti i giorni della settimana. Col cuore”.

La stessa Barbara d’Urso sembra dire addio alla ‘vecchia Domenica Live’, questo significa che sarà lei a proporre novità importanti nella prossima stagione o che le toccherà lasciare il suo posto dopo tutti questi anni? Appena i palinsesti autunnali saranno noti lo scopriremo.