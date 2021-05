Ottime notizie sulla disponibilità PS5 su Mediaworld in questo lunedì 24 maggio. La catena di elettronica ha appena comunicato attraverso i suoi profili social di aver messo a disposizione per la vendita la tanto amata console. Come al solito, si tratta di una vendita flash con pezzi in numero non certo esaustivo per rispondere a tutte le richieste. La tempestività dei potenziali acquirenti giocherà dunque un ruolo determinante per accaparrarsi un’unità del noto gioiellino hi-tech per gamers incalliti.

Questo è il collegamento al sito della catena al quale dovranno collegarsi tutti coloro che desiderano accaparrarsi proprio la PlayStation 5. Naturalmente, al momento dell’annuncio della disponibilità PS5 su Mediaworld si è creata subito una lunga coda virtuale per entrare nell’e-commerce e dunque provvedere all’acquisto. Al momento di questa pubblicazione, esattamente alle ore 12:30, si contano circa 5000 utenti in fila per il prodotto di casa Sony.

La settimana scorsa la disponibilità PS5 su Mediaworld era stata annunciata in più momenti programmati entro la fine del mese di maggio. Settimanalmente proprio la catena di elettronica sta dando almeno una possibilità ai suoi clienti di conquistarsi proprio la console. Il consiglio utile per i gamers che non vogliono davvero perdere l’occasione di portarsi a casa il loto oggetto dei desideri, è quello di mantenere il proprio profilo del noto e-commerce aggiornato con i dati di pagamento corretti ma anche quelli relativi all’indirizzo di spedizione e fatturazione. Solo in questo modo l’operazione potrà essere conclusa in poco tempo e andare a buon fine prima che le nuove scorte della console vengano tutte già assegnate.

Aggiornamento 12:45 – Continua ad esserci disponibilità PS5 presso il sito Mediaworld. Permane tuttavia una lunga fila di potenziali acquirenti. Le attese previste per entrare sul minuto sono, finora, anche di 15 minuti o addirittura di più tempo.