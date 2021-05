Ci sono indubbiamente buone notizie da prendere in esame questa mattina, per tutti coloro che si chiedono quando arriva il bonus 2400 euro da INPS ai lavoratori stagionali. Dopo l’aggiornamento della scorsa settimana, condiviso puntualmente sul nostro magazine, abbiamo indicazioni interessanti e soprattutto incoraggianti oggi 24 maggio. Proviamo a fare il punto della situazione a 360 gradi, analizzando al meno due contesti diversi che aiutano a vederci chiaro in questo particolare contesto.

Quando arriva il bonus 2400 euro da INPS agli stagionali: aggiornamento del 24 maggio

L’aggiornamento di inizio settimana per chi si domanda quando arriva il bonus 2400 euro da INPS agli stagionali, nello specifico, richiede che il discorso venga diversificato. Partiamo dal presupposto che, stamane, stanno arrivando le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno ricevuto il pagamento. Stiamo parlando di coloro ai quali la domanda era stata accettata immediatamente. Come promesso da INPS, dunque, il saldo è avvenuto entro tre giorni lavorativi dall’accettazione della richiesta.

Ancora, INPS sui social ha dato una spiegazione importante a chi ha ricevuto esito negativo. Almeno per quanto riguarda coloro che percepiscono contestualmente il reddito di cittadinanza. Da fonti ufficiali sappiamo che, salvo ulteriori requisiti non rispettati, ci sarà un integrazione allo stesso RdC, con la prospettiva di vedere il saldo dal giorno 27 di questo mese.

Infine, una partentesi dedicata a chi non ha ancora ricevuto riscontri sull’esito della domanda per il bonus 2400 euro. Qui infatti, abbiamo un consiglio specifico di INPS al pubblico, con tempistiche suggerite a chi si trova in ‘purgatorio’ al momento: “Il fatto è che dipende molto dalla sua sede di competenza, dal carico di pratiche e dal numero dei ricorsi presentati, quindi il tempo potrebbe variare in base a questi fattori. Tra dieci giorni potrebbe contattare la sua sede per conoscere lo stato della pratica”.