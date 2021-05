Ci sono alcuni problemi Fastweb in questo lunedì 24 maggio. Il servizio di rete non funziona a tutti i clienti dell’operatore. Si tratta di difficoltà oggettive per diversi utenti che non riescono a navigare in internet, magari anche lavorare da casa in questo momento caratterizzato ancora dallo smart working.

La situazione odierna è ben tratteggiata dal portale Downdetector, il quale segnala un’impennata di testimonianze di disservizi a partire dall’ora di pranzo e dunque in questo primo pomeriggio. Non sembrerebbe esserci, almeno per il momento, una specifica area interessata dai malfunzionamenti. Di sicuro il numero maggiore di segnalazioni giunge comunque dalla Lombardia dove risiedono (in ogni caso) un gran numero di clienti del vettore, anche rispetto ad altre aree d’Italia.

Proprio in riferimento ai problemi Fastweb odierni, ecco segnalate le coordinate esatte per ottenere supporto dagli operatori per i malfunzionamenti. Gli utenti finali possono rivolgersi numero dedicato192193, nella modalità più diretta per ottenere aiuto. C’è da segnalare tuttavia anche il canale social Twitter della customer care @FASTWEBHelp. Il profilo in questione può essere interpellato con un messaggio privato o un cinguettio appunto. Per il momento non si registrano comunicazioni ufficiali da parte del vettore in merito alle difficoltà riscontrate in giornata.

Aggiornamento 15:30– Continuano a manifestarsi alcuni problemi Fastweb per un discreto numero di clienti finali. Le difficoltà, come già riportato, riguardano la navigazione in rete. Le lamentele si riferiscono ad un servizio ad intermittenza, non certo l’ideale né per lavorare, né per studiare e tanto meno per momenti di intrattenimento nell’utilizzo di social o nella fruizione di streaming di contenuti, per non parlare poi del gaming. Ancora non è stato registrato un feedback da parte dell’operatore sulle difficoltà in corso, attraverso nessuno dei suoi canali ufficiali, dunque né sul sito né sui canali social Facebook e Twitter.