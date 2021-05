Non è in discussione il Redmi Note 8 2021, confermato dalla stessa azienda a margine della celebrazione organizzata per aver raggiunto quota 25 milioni di unità spedite del dispositivo. Il telefono dovrebbe essere equipaggiato con il processore MediaTek Helio G85 octa-core (2x Cortex-A75 @2GHz + 6x Cortex-A55 @1,8GHz, realizzato con processo produttivo a 12nm), con GPU Arm Mali-G52 MC2 e montare uno schermo LCD da 6.3 pollici e risoluzione FHD+ (2520 x 1080 pixel).

La fotocamera posteriore del Redmi Note 8 2021 si comporrà di un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8, dual pixel PDAF), uno da 8MP (120°, apertura f/2.2) ed altri due sensori da 2MP, di cui uno macro con apertura f/2.4 ed uno di profondità (apertura f/2.4). Il device avrà anche una fotocamera frontale da 13MP (apertura f/2.2) ed una batteria da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 22.5W. Non sono stati resi noti i dettagli relativi alla memoria, né tanto meno quelli facenti capo a prezzo di vendita e disponibilità effettiva (staremo ben attenti a fornirvi tutte le informazioni necessarie, non appena saranno disponibili).

Say "Helio" to the #RedimiNote8 2021!#ThePerformanceAllStar provides you with superior performance AND a super smooth experience! pic.twitter.com/WXAX5JvrBY — Xiaomi (@Xiaomi) May 23, 2021

Una cosa è certa: l’arrivo del Redmi Note 8 2021 dovrebbe essere imminente, quindi tenetevi tutti pronti per il lancio. Il primo modello ha fatto così bene da spingere il produttore a fare il bis con il Redmi Note 8 2021, che speriamo mantenga il proprio cartellino ad un prezzo ragionevole, per fare presa sul pubblico (il modello che già conosciamo ha contato su una folta schiera di fan, tra cui magari anche molti dei nostri lettori). Se l’OEM cinese ha deciso di riproporre questo dispositivo significa che ci crede molto, e che è sicuro di poterne trarre un certo vantaggio (altrimenti non si sarebbe cimentato in questa impresa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.