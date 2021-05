In seguito all’annuncio di Carplay, il sistema di Apple progettato per l’utilizzo di iPhone mentre si è al volante in totale sicurezza, anche TomTom ha reso nota la compatibilità della sua app TomTom Go Navigation con Android Auto. La famosa app di navigazione, dunque, può essere sfruttata all’interno dei veicoli che risultano compatibili con il sistema di Google. L’applicazione per Android è, inoltre, senza pubblicità e, come dichiara TomTom, non ricava i dati degli utenti per fini commerciali. Stando a quanto affermato da Mike Schoofs, Managing Director di TomTom Consumer, TomTom GO Navigation è l’app di navigazione definitiva che mette la privacy al centro del progetto. L’app è ricca di funzionalità innovative che la distinguono dalle altre e porta a destinazione i conducenti in modo sicuro ed efficiente.

L’app TomTom GO Navigation offre all’utente la possibilità di scaricare mappe in 3D da poter utilizzare anche offline. A disposizione anche indicatori di corsia in grado di segnalare ed aiutare il conducente a svoltare negli incroci più ardui, indicargli percorsi alternativi, informazioni sul traffico in tempo reale, avvisi sugli autovelox, aggiornamenti settimanali delle mappe e tanto altro ancora. Inoltre, TomTom a bordo dell’ultimo aggiornamento ha inserito i profili per i veicoli elettrici, grazie ai quali il conducente riuscirà a trovare in modo semplice i punti di ricarica disponibili.

Da qualche giorno, tutti coloro che fanno uso di smartphone Android e sono in possesso di un veicolo con Android Auto, possono utilizzare l’app TomTom GO Navigation direttamente dal sistema di infotainment del veicolo sul display di bordo. L’app è disponibile su Google Play Store, Huawei AppGallery e App Store. L’utente può usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni senza alcun vincolo e solo in seguito decidere di richiedere un abbonamento annuo al costo di 12,99 euro, uno semestrale a 8,99 euro, uno mensile a 1,99 euro oppure richiedere un piano familiare a 19,99 euro all’anno.