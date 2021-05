Salta l’appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 nella serata di domenica 23 maggio. Come anticipato, le due serie tv si prendono una settimana di pausa e tornano in onda il 30 maggio.

Stasera, al loro posto, Rai2 trasmetterà l’andata dei Play Off Serie B Cittadella – Venezia, e a seguire il programma Domenica sportiva.

The Rookie 3 e Bull 5 riprendono la normale programmazione il 30 maggio; nel particolare, la serie con Nathan Fillion raddoppia l’appuntamento con gli episodi 3×06 e 3×07. Nel primo, dal titolo Gestire il rischio, la decisione dell’agente Nolan di tornare a scuola per diventare un agente istruttore si rivela molto più difficile di quanto si aspettasse; l’agente Chen prende in considerazione l’idea di intraprendere un lavoro sotto copertura dopo aver avuto un assaggio del lavoro. A seguire, il 3×07 intitolato Il profeta. Il team è protagonista di un documentario true crime in cui analizza un caso recente di un ex attore bambino la cui vita adulta gli ha fatto guadagnare un seguito di culto.

Nel cast di The Rookie 3, Nathan Fillion nei panni di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nella parte di Nyla Harper.

A seguire, il 5×07 di Bull, intitolato Salvare una vita. Bull e Chunk rappresentano un medico del pronto soccorso che è stato citato in giudizio per negligenza dopo aver ignorato gli ordini diretti di salvare un paziente in via di morte in favore di un altro che è stato gravemente ferito.

Nel cast di Bull 5, Michael Weatherly nel ruolo del Dottor Jason Bull; Freddy Rodríguez è Benny Colón; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chunk Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danny James; MacKenzie Meehan interpreta Taylor Rentzel; e Yara Martinez nella parte di Isabella “Izzy” Colón.

L’appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 è a partire dalle 21:05 su Rai2.