Ci siamo, è giunta la resa dei conti stagionale per il Napoli guidato da mister Gennaro Gattuso, ormai prossimo all’addio. Questa sera presso lo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45 gli azzurri scenderanno in campo contro l’Hellas Verona. Una partita da dentro o fuori per i padroni di casa, chiamati a vincere per la conquista di un posto in Champions League, una vittoria che capitan Lorenzo Insigne e compagni dovranno ottenere indipendentemente dai risultati che delle dirette rivali Milan (a Bergamo contro l’Atalanta) e Juventus (al Dall’Ara contro il Bologna). Andiamo a vedere insieme le possibili combinazioni che permetterebbero al Napoli di qualificarsi nell’Europa che conta.

Innanzitutto, il primo risultato che qualificherebbe ad occhi chiusi il Napoli in Champions League è senza ombra di dubbio una vittoria secca (indipendentemente dal numero di reti segnate) questa sera contro il Verona di Juric. Gli azzurri di mister ‘Ringhio’ andrebbero nella massima competizione europea anche se dovessero racimolare un pareggio contro i veneti, sperando che la Juventus perda a Bologna. Il club di ADL andrebbe in Champions anche in caso di un pareggio dei partenopei, a fronte di una sconfitta del Milan a Bergamo. Addirittura ci sarebbe uno scenario, relativo alla sconfitta del Napoli, che vedrebbe comunque gli azzurri conquistare la zona della coppa dalle grandi orecchie: ovvero sperare in una sconfitta dei bianconeri (freschi campioni di Coppa Italia) contro la squadra di Mihajlovic.

Insomma, questa sera al Maradona sono previsti fuoco e fiamme. Da un lato c’è il Napoli che, con il coltello tra i denti, vuole conquistare la Champions League e chiudere la stagione nel migliore dei modi regalando ai propri tifosi questa gioia e salutando mister Gattuso che, nonostante i tanti periodi difficili susseguitisi nel corso della stagione, è riuscito a far rialzare i suoi ragazzi, vittoria dopo vittoria. Dall’altro, gli azzurri ospitano l’ostico Verona, che all’andata vinse 3-1, dando inizio alla discordia tra l’allenatore calabrese ed il presidente Aurelio De Laurentiis.