La notizia ha del sensazionale, anche se si tratta solo di un leak: oltre ai film e alle serie TV su Netflix ma anche i documentari e altri contenuti audiovisivi di vario genere, ci sarebbe l’intenzione di portare sulla piattaforma di streaming anche il mondo dei giochi. Ebbene si, il mondo dei gamers sarebbe catapultato nel servizio per sessioni di gioco con titoli ancora non noti ma che potrebbero fare anche la storia di tutta l’industria videoludica.

Prima che gli animi si scaldino un pochino troppo, va precisato che il possibile progetto di fruire di videogiochi su Netflix non è ufficiale ma è stato riportato da fonti autorevoli come anche Reuters. In pratica, c’è una prova abbastanza inconfutabile che riguarda la spiccata volontà di interessarsi anche di titoli di gioco. All’interno di Netflix appunto si starebbe cercando una figura specifica che guidi una divisione Games, si presume, in via di costituzione.

La notizia è inconfutabile ma di certo il progetto sarebbe pure ambizioso. L’incredibile successo soprattutto di tante serie TV su Netflix, con milioni di abbonati in tutto il mondo, starebbe spingendo i vertici della società ad allargare i loro orizzonti dunque. Certo, per la messa a punto di un’offerta di contenuti così diversi servirebbe non poco tempo e le incognite sarebbero molte, considerando l’agguerrita concorrenza del settore.

Considerando il gran numero di serie TV su Netflix dal successo mondiale, c’è da credere che eventuali titoli di gioco possano essere collegati ai personaggi e alle storie più amate. Non sarebbe una novità, anzi. Basterebbe pensare a Stranger Things ad esempio e al suo rispettivo videogioco. Naturalmente Netflix non ha ancora parlato direttamente delle voci in circolazione ma non le ha neppure smentite, almeno per il momento. Se ci si muoverà in questa direzione, di sicuro arriveranno nuove anticipazioni nelle prossime settimane o anche mesi.