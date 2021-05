Oggi 23 maggio 2021 ricorre la Giornata della Legalità: le frasi di Giovanni Falcone e Borsellino dovrebbero accompagnarci nel ricordo dei due amici magistrati morti nel compimento della loro missione di lotta contro le mafie. Esattamente 29 anni fa aveva luogo la strage di Capaci in cui persero la vita non solo il giudice Giovanni Falcone ma anche sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Circa due mesi dopo, esattamente il 19 luglio, sarebbe toccato anche al collega e “fratello” Paolo Borsellino in un’attentato in via D’Amelio a Palermo.

La Giornata della Legalità pone l’accento su una grossa ferita della recente storia italiana. Dopo quasi 3 decenni dai gravissimi accadimenti, il sacrificio dei due magistrati e degli uomini delle loro scorte resta ancora vivo e dovrebbe smuovere le coscienze di chi ha pensato in passato, e magari anche ora, di poter zittire i due uomini eccezionali che sono andati incontro al loro tragico destino consapevolmente e a testa alta.

Di seguito sono riportate sia alcune frasi di Giovanni Falcone che di Paolo Borsellino, accomunati dalla stessa filosofia di vita. I due uomini, prima di tutto amici e quasi fratelli nati nella stessa Palermo, avevano creato il sodalizio perfetto per sconfiggere la mafia a suon di indagini e sentenze in tribunale. La loro forza innegabile risiedeva nel fatto di proseguire nella loro lotta “senza aver paura di morire”. Il merito riconosciuto dei due giudici nel loro operato è stato quello di smuovere le coscienze di tutti nella direzione voluta: quella di aprire finalmente gli occhi verso le azioni criminose di un sistema realmente alternativo allo Stato, non solo nella martoriata Sicilia ma ovunque in Italia.

L’invito ai lettori è non solo quello di leggere le frasi di Giovanni Falcone e Borsellino in questa giornata del 23 maggio ma, semmai, di condividerle nel segno del ricordo dei due giudici eroi, con amici e conoscenti.