Quali potrebbero essere gli smartphone più venduti da inizio anno? La risposta arriva da Counterpoint Research Global Handset Model Tracker, rivelando che il podio è stato conquistato da iPhone 12, in ognuno dei tre posti disponibili. Nel Q1 2021 il mercato in questione ha fatto registrare una fatturazione di oltre cento miliardi di dollari, a partire proprio dai prodotti Apple, che l’hanno fatta da padrona. iPhone 12 Pro Max ha guidato la speciale classifica, accompagnato da iPhone 12 e iPhone 12 Pro. iPhone 11 si aggiudica il quarto posto, mentre iPhone 12 Mini e iPhone SE 2020 finiscono rispettivamente al sesto e decimo posto.

Fanno parte della classifica anche i Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il Galaxy S21 5G e l’S21 Plus 5G, oltre che il Huawei Mate 40 Pro, raggiungendo circa il 46% del fatturato su scala globale. La classifica dei dieci smartphone più venduti corrisponde al 21% del volume totale: anche in questo caso, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max occupano il podio, tallonati da iPhone 11, Redmi 9A e Redmi 9. Sesto il Samsung Galaxy A12, con Redmi Note 9 e Samsung Galaxy A215 settimo e ottavo. Ultimo il Samsung Galaxy A31 (si sono comportati bene anche i Samsung Galaxy di fascia media).

La classifica del volume totale tiene conto anche di smartphone di fascia bassa, come il Redmi 9A, che ha fatto molto bene nel territorio cinese ed in quello indiano, e il Redmi 9, che ha riscosso un certo successo nel sud-est asiatico. Questi dati hanno permesso a Xiaomi di fare cose egregie nel segmento di fascia massa (smartphone al di sotto dei 150 euro), mettendo le mani sul 19% del segmento in questione. iPhone 12, in ogni caso, ha fatto meglio di tutti, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che ancora svolta la mela morsicata. Siete d’accordo o avete qualcosa da dire? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.