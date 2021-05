Mahmood a Verissimo entra in scena con lo sguardo fiero di chi sta per pubblicare un nuovo album e dell’artista in continua evoluzione. Manca davvero poco, infatti, alla pubblicazione di Ghettolimpo. Nelle ultime settimane il vincitore del Festival di Sanremo 2019 ha pubblicato la nuova anticipazione del disco con il singolo Klan e oggi, nel salotto di Silvia Toffanin, Alessandro Mahmoud snocciola opinioni sul dibattito italiano.

Gli animi per il ddl Zan sono accesi e dal mondo della musica si consumano appelli affinché il disegno di legge venga approvato. Oltre a Elodie, Fedez e tanti altri, anche Mahmood non è mai stato zitto sulla questione. Il problema dell’omofobia in Italia è ancora piuttosto attuale, e il dibattito sul ddl Zan è solo l’ultimo topic intorno al quale ruotano i diritti della comunità LGBTQ+ e dei disabili, che con questo disegno di legge si vedrebbero tutelati da ogni tipo di violenza e dall’incitamento all’odio.

Mahmood a Verissimo torna sull’argomento dopo essersi pronunciato anche attraverso la stampa. “Deve essere approvato per difendere soprattutto quelle persone che non possono farlo da sole”, dice l’artista milanese. Più volte gli è stato chiesto, in passato, se fosse innamorato. Silvia Toffanin si aggiunge alle richieste e Mahmood si incupisce: “Sono in un periodo di m***a” e solleva le mani in segno di resa. “Mi sto concentrando sul lavoro anche per questo”.

A proposito della sua vita privata, in una recente intervista gli è stato chiesto se la sua dolce metà fosse un uomo o una donna, e a questa domanda Mahmood ha risposto: “Specificare significa già creare una distinzione“.

Oggi Mahmood a Verissimo è sorridente, ma sull’amore diventa malinconico e riflessivo e non si vergogna di mettere a nudo le sue fragilità. Si sente protetto, tuttavia, nel suo “Klan” che considera la sua famiglia e proprio a questa condizione ha dedicato il suo ultimo singolo.