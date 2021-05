La scaletta dell’Eurovision Song Contest 2021 è disponibile per la consultazione e svela il momento della serata in cui si esibiranno tutti i cantanti in gara in rappresentanza dei rispettivi Paesi.

Già certa l’esibizione dell’Italia nella seconda metà della serata. Adesso apprendiamo che i Maneskin si esibiranno per terzultimi, verso la fine. A chiudere la finale sarà Senhit per la Repubblica di San Marino, vittima di un incidente ieri sera.

L’Italia si esibirà per 24esima, seguita dalla Svezia. Ultima la Repubblica di San Marino, che gareggia con Senhit. Ad aprire la serata sarà Cipro, seguita dall’Albania e da Israele.



Al quarto posto in scaletta troviamo il Belgio e al quinto la Russia seguita da Malta, Portogallo e Serbia.



Poi il Regno Unito e la Grecia. 26 i Paesi in gara questa sera, sottoposti al giudizio del pubblico attraverso il televoto da casa e delle diverse giurie che si sono già espresse nella serata di ieri e il cui voto è ancora segreto.

Lo scopriremo in chiusura della finale dell’Eurovision Song Contest nel momento in cui verranno rivelati i punti ottenuti da ciascun Paese protagonista. Conosceremo inoltre il Paese che accoglierà l’Eurovision Song Contest 2022, in quanto il vincitore si dovrà far carico dell’organizzazione della prossima edizione.

L’Italia potrebbe trionfare con i Maneskin, che presentano il brano Zitti E Buoni, lo stesso con il quale hanno vinto il Festival di Sanremo conquistando pubblico e giuria. Il rock libero dei Maneskin conquisterà anche l’Europa? La versione di stasera appare censurate: il gruppo ha dovuto rimuovere dal testo le parolacce pena l’impossibilità di partecipare alla competizione.

L’appuntamento è dalle ore 21.00 sui Rai1 in diretta da Rotterdam.

La scaletta dell’Eurovision Song Contest: