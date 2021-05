Se è un sogno non ci svegliate. Quello che abbiamo visto nel trailer della reunion di Friends non è l’unico motivo per essere felici perché è di pochi minuti fa un’altra notizia che farà felice i fan della mitica comedy americana, di cosa stiamo parlando? Semplice, per vedere questo ‘incontro’ tra i protagonisti della serie quindi quelli dell’annunciata a attesa reunion, non dovremo né darci alla pirateria (mai farlo!) e nemmeno attendere mesi e mesi.

Sky ha annunciato poco fa sui profili social ufficiali che la reunion di Friends andrà in onda in contemporanea con gli Usa e, quindi, il 27 maggio prossimo. Il conto alla rovescia può finalmente iniziare perché all’appuntamento con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer è fissato tra cinque giorni.

Secondo quanto fa sapere Sky, Friends: The Reunion sarà in onda in Italia in contemporanea con gli Usa il 27 maggio, molto probabilmente intorno alle 21 o 22 e non alle prime ore del mattino anche se non è stato comunicato l’orario in cui sarà disponibile, anche on demand e in streaming nel catalogo di NOW. Nel Regno Unito e in Irlanda si parla delle 20 circa ma la prima cosa importante è tenersi liberi giovedì prossimo.

La reunion di Friends è un evento molto atteso avrebbe dovuto servire come lancio della piattaforma streaming HBO Max ma poi la pandemia ha scombussolato i piani di tutti rimandando i lavori in corso. Per molto tempo i fan hanno temuto di dover addio al progetto ma poi tutto è arrivato all’improvviso grazie all’allentamento delle restrizioni e ai sei protagonisti pronti a mettersi intorno al tavolo sullo storico set della serie tv allo Stage 24, negli studi Warner di Burbank.

Ai fan adesso non rimane che mettersi comodi e attendere di fare proprio con loro questa passeggiata lungo il viale dei ricordi.