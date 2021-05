I social sono territorio di polemica, per questo 24 ore dopo il post “incriminato” J-Ax risponde agli hater e confessa la trollata. Per tantissimi lo scherzo era più che evidente, per altri no. Cos’è successo?

La decapottabile regalata dall’etichetta

Giusto ieri Alessandro Aleotti ha pubblicato Salsa, un duetto con Jake La Furia, e sui social ha postato una foto che lo ritrae di fronte a una macchina di lusso. Secondo il suo racconto l’auto sarebbe stata un regalo dell’etichetta per festeggiare il lancio del nuovo singolo. Non sono mancate le polemiche, ovviamente, a seguito delle sue parole:

“Ringrazio Sony Music Italy perché, oltre al contratto, mi hanno fatto questo regalo per festeggiare il nuovo singolo: Questa Bentley decappottabile”.

Circa 24 ore dopo il messaggio in calce all’immagine è stato modificato.

J-Ax risponde agli hater

J-Ax ha chiarito tutto nelle ultime ore, sia con un edit al post originale che attraverso le storie di Instagram. Divertito dalla mentalità dei creduloni, il rapper ha spiegato che in realtà l’auto di lusso postata sui social è stata noleggiata per le riprese del video ufficiale di Salsa.

“Era tutto ovviamente uno scherzo. Quanti boccaloni ci sono sul web. Comunque è stato un bell’esperimento sull’invidia sociale”.

J-Ax è tornato alla ribalta dopo aver lottato contro il Covid-19. Il rapper e sua moglie, infatti, hanno contratto il virus SARS-CoV-2 e la terribile esperienza ha ispirato il singolo Voglio La Mamma. Dopo le polemiche di Mario Adinolfi sul titolo del brano Alessandro Aleotti è pronto a ripartire con la musica.

Salsa fa parte del progetto “zarro” che J-Ax aveva annunciato sui social prima del lancio di Voglio La Mamma. Ora il frontman degli Articolo 31 si impegna per conquistare l’estate, e non si esclude la possibilità di altre sorprese. Oggi J-Ax risponde agli hater e offre l’ennesimo spaccato sulla deriva dei social, con utenti sempre più incattiviti e pronti alla polemica a prescindere dal post che vanno a commentare, un discorso che ha ispirato il singolo La Gente Parla di Fiorella Mannoia.