I più grandi successi di Marracash sono pietre miliari della scena rap di questi anni 2000 pieni di cambiamenti. Capace di collaborare con tantissimi artisti della scena contemporanea Fabio Bartolo Rizzo, siciliano di Nicosia e internazionale nello stile, riesce a coniugare tutto il beat della vecchia scuola del rap italiano con sperimentazioni e influenze apparentemente eterogenee, rendendosi unico e riconoscibile anche all’orecchio dei non appassionati.

Badabum Cha Cha (2008)

A metà tra grande classico e tormentone, Badabum Cha Cha è il primo singolo estratto da Marracash (2008), album d’esordio di Fabio dopo l’esperienza con la Dogo Gang con la quale, lo stesso hanno, ha pubblicato anche Benvenuti Nella Giungla. Il singolo ottiene una forte risonanza anche grazie al video all-star nel quale compaiono anche J-Ax e tutta la Dogo Gang.

King Del Rap (2011)

Con King Del Rap possiamo parlare di capolavoro. Marracash caccia le rime come un Master of Ceremony e tutto suona come un bombardamento da rap vecchio stile. Un titolo che non può tradire le aspettative, del resto. Ancora oggi il singolo è tra i più richiesti nella scaletta dei concerti del rapper di Nicosia.

Sabbie Mobili (2011)

Un Marracash più critico e perentorio è quello che troviamo in Sabbie Mobili, altro estratto dall’album King Del Rap (2011) che a questo giro spara a zero contro l’arrivismo della società italiana, senza risparmiare nomi e cognomi.

Didinò (2011)

Qualcuno riesce a resistere alle tentazioni? Marracash confessa: no. Ecco Didinò, un brano in cui il rapper si mette a nudo non senza ironia, ma che potrebbe essere la storia personale di molti di noi che, però, viviamo di timidezza.

Margarita feat. Elodie (2020)

Tra i più grandi successi di Marracash non può mancare questo duetto con Elodie tratto dall’ultimo album di quest’ultima, This Is Elodie.