Un grave incidente per Senhit all’Eurovision Song Contest 2021, a poche ore dalla serata finale in diretta stasera su Rai1. L’incidente è accaduto ieri sera, durante le prove tecniche per la serata conclusiva del festival europeo, ai danni della squadra rappresentante la Repubblica di San Marino.

In grave pericolo l’incolumità di Senhit e dei ballerini, sul palco con Flo Rida per gareggiare a nome del piccolo stato.

Cosa è successo di preciso? Qualche ora dopo l’incidente, arriva una nota da parte dell’ufficio stampa che chiarisce quanto avvenuto nella serata di ieri, quando i Paesi finalisti si sono esibiti per il voto delle giurie.

“La pedana rotante sulla quale gli artisti si stavano esibendo non è stata fermata dal tecnico previsto dall’organizzazione, così Senhit e i ballerini hanno dovuto saltare giù dalla pedana in movimento a forte velocità”, si legge nella nota divulgata oggi.

“Poiché la pedana è di fatto una lastra di metallo di circa 6×2 metri che ruota rapidamente, sollevata di alcune decine di centimetri da terra, scenderne mentre è in movimento comporta gravi rischi, inclusa la possibilità di venire, una volta a terra, colpiti e trascinati“, si legge ancora nel comunicato stampa.

Il grave incidente per Senhit all’Eurovision Song Contest 2021 si è risolto fortunatamente senza conseguenze. Il voto delle giurie, però, è stato condizionato da questo avvenimento che potrebbe mettere in discussione l’intera gara.

A causa di ciò, gli artisti non hanno potuto eseguire le coreografie previste ma l’incidente ha avuto conseguenze anche sulla concentrazione, inevitabilmente persa, per una resa non al pieno delle possibilità.

Il management e San Marino RTV hanno dato la possibilità agli artisti di ritirarsi ma l’offerta è stata declinata.

Senhit è in gara all’Eurovision Song Contest in rappresentanza della Repubblica di San Marino mentre l’Italia si presenta in gara con i Maneskin e la loro canzone Zitti E Buoni, già vincitrice del Festival di Sanremo.