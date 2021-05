Ormai possiamo definire tranquillamente obsoleto l’iPad di 2a generazione, che ricordiamo essere stato presentato nel marzo 2011. Il dispositivo ha segnato un importante traguardo per quanto concerne il design, che venne poi adottato su molte delle successive generazioni. Come potete vedere da questa pagina, la mela morsicata ha deciso di inserire l’iPad di 2a generazione nella lista dei prodotti ‘vintage e obsoleti’ nel maggio del 2019, sebbene fosse ancora considerato solo ‘vintage’ negli USA ed in Turchia per via delle leggi locali. Tuttavia, da poco l’elenco è stato aggiornato, rendendo l’iPad di 2a generazione obsoleto in ogni parte del mondo.

Il prodotto venne presentato prima che Steve Jobs passasse a miglior vita, ed era il 33% più sottile e leggero di quello di prima generazione (venne anche aggiunta la colorazione bianca della cornice frontale in alternativa a quella nera, offrendo così agli utenti un altro criterio di scelta). Presente a bordo una fotocamera anteriore per le videochiamate FaceTime, il processore Apple A5 ed un giroscopio. La produzione di iPad di 2a generazione venne interrotta nel marzo 2014. Ricordiamo che la società di Cupertino etichetta come ‘obsoleti’ i prodotti la cui produzione è stata sospesa da un minimo di 5 anni, momento da cui non sarà più possibile ricevere assistenza da parte dell’OEM o dai suoi punti autorizzati.

Vi aspettavate per caso un epilogo diverso per l’iPad di 2a generazione? Non crediamo, anche perché il suo tempo ormai l’ha fatto, e sono passati più di 10 anni dal lancio (che per un bene tecnologico è un’eternità, c’è da dire anche questo). Per quanto a qualcuno possa dispiacere, era inevitabile che questo giorno sarebbe arrivato, prima o poi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.