Come previsto entro la fine di questa settimana, sono giunte le nuove regole matrimoni 2021 dal CTS (Comitato tecnico scientifico). Dopo le prime indicazioni fornite dal Governo, c’è un protocollo specifico per la ripartenza di tutte le cerimonie, anche eventi di diversa natura rispetto a quelli del settore wedding e dunque tutti i tipi di feste private come le comunioni, i compleanni e ancora i 18 anni.

Numero di invitati e mascherine

La buona notizia per chi sta per sposarsi è che le nuove regole matrimoni 2021 non prevedono un vero tetto massimo di invitati. Tutto dipende dalla location in cui si svolgerà l’evento. Se il ricevimento avrà luogo all’interno, tra i tavoli bisognerà mantenere la distanza di 2 metri tra i tavoli (meglio ancora 2 metri e mezzo) e 1 metro tra invitati seduti allo stesso tavolo. Il ricambio d’aria naturale dovrà sempre essere garantito. In caso di pranzo o cena esterna, la distanza da mantenere tra i tavoli sarà di 1 metro.

Altra buona notizia riguarda le mascherine. Queste potranno non essere indossate in caso di allontanamento dal tavolo ma a patto che si mantengano le debite distanze tra invitati (il canonico metro). La speciale concessione è possibile per un motivo molto semplici: tutti i partecipanti al ricevimento avranno il loro green pass, compresi gli sposi. Dovranno in effetti dimostrare di essere stati vaccinati (anche solo con una prima dose ma da almeno 15 giorni), essere guariti dal Covid o presentare un tampone negativo delle ultime 28 ore prima dell’evento.

Musica, ballo e buffet

L’intrattenimento musicale è sempre garantito, a patto che la distanza della band rispetto agli invitati sia almeno di 3 metri. Per il ballo, il Cts ha indicato sessioni danzanti non superiori ai 15 minuti ma sempre con la distanza garantita tra gli ospiti di 1 metro. Ultima precisazione è quella sul buffet-.Sarà consentito ma a patto che siano i camerieri a servire le pietanze su richiesta degli ospiti delle strutture.