Domani sera il Napoli guidato da mister Gennaro Gattuso sarà impegnato nell’ultima sfida della stagione 2020/2021 di Serie A. L’appuntamento è fissato allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45 contro l’Hellas Verona (che all’andata ha battuto gli azzurri 3-1). Un match che vale quanto una finalissima, perché una vittoria dei partenopei significherebbe qualificazione certa in Champions League. Da lunedì 24 maggio si penserà al futuro ed al calciomercato estivo, che già in questi giorni si sta facendo sempre più infuocato, sia per quanto riguarda l’allenatore sia per i nuovi acquisti, le cessioni ed i rinnovi dei giocatori. Ed è proprio sulla questione rinnovi che oggi ci soffermeremo in questo articolo, precisamente per quanto riguarda il futuro terzino destro Elseid Hysaj.

Il difensore albanese, soprattutto lo scorso anno, ha trascorso un periodo difficile, al punto tale che i rapporti con la società si erano interrotti in un albergo di Castel di Sangro durante il ritiro estivo. Addirittura il suo agente, Mario Giuffredi, aveva più volte accennato al trasferimento del suo assistito in un nuovo club di Serie A, ovvero il Milan (in vantaggio sulle altre pretendenti). Ma il vero colpo di scena è stato riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, secondo cui il Napoli a breve farà una proposta last-minute per convincere Hysaj a rinnovare. Domani sera per il terzino albanese sarebbe la gara numero 223 in maglia azzurra. Nei prossimi giorni il calciatore sarà pronto ad ascoltare l’ultima offerta che gli proporrà il presidente Aurelio De Laurentiis, e solo ad allora si potrà capire se ci sarà un sì oppure un addio.

Sempre secondo le ultime notizie giunte dal quotidiano partenopeo, il procuratore di Hysaj avrebbe ricevuto almeno dieci offerte di club italiani interessati al terzino del Napoli (tra questi ci sarebbero Roma, Lazio, Fiorentina e Milan), cosa che avrebbe convinto ADL a procedere. Ad ogni modo, se l’intesa tra le parti non dovesse essere raggiunta, l’albanese andrà via a parametro zero.