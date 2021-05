Un Passo dal Cielo 7 ci sarà? È quello che si chiede il pubblico dopo il finale in onda giovedì 20 maggio. Come si è conclusa la sesta stagione?

Attenzione: SPOILER

L’ultima puntata ha chiuso il cerchio sul caso di Emma. Francesco ha confermato i suoi dubbi: la donna da lui amata è stata uccisa da Ormond, e non da Dafne come inizialmente credeva. In preda all’ira, Francesco vuole vendicare la morte della sua Emma, ma Manuela arriva appena in tempo per evitare che si consumi la tragedia.

Ormond, però, non si ferma qui e minaccia di far saltare la miniera dove si trovano. Fortunatamente, Francesco riesce a portar via Manuela prima che accada il peggio. I due sono sani e salvi, con grande sollievo di Vincenzo che temeva per sua sorella e il suo migliore amico. Dafne e sua figlia Lara sono finalmente libere.

Lieto fine anche per Vincenzo, che ha capito di amare Carolina e di voler iniziare una relazione con lei. Per quanto riguarda Francesco, finalmente in pace con se stesso, trova un senso di serenità nel vedere per l’ultima volta il volto di Emma in un emozionante video.

Il finale della sesta stagione lancerà Un Passo dal Cielo 7? Al momento non si conosce il destino della fiction Rai, anche se le premesse sono molto buone.

Daniele Liotti ha confidato a Il Fatto Quotidiano che “sia la Rai che Lux Vide sono contenti”. Tuttavia, “a me non hanno ancora comunicato nulla”. E non dubitiamo che l’annuncio del rinnovo da parte di Lux Vide non tarderà ad arrivare.

Del resto, gli ascolti parlano in chiaro: rispetto la scorsa stagione, Un Passo dal Cielo 6 ha registrato ottimi ascolti, chiudendo con un 24,1% di share e 5.246.000 spettatori, un record per la fiction che ogni settimana ha guadagnato il podio di programma più visto in prima serata.

Il cambio di formula e l’aggiunta di un sottotitolo – I Guardiani – avevano suscitato qualche perplessità iniziale, poi fortunatamente la fiction ha saputo farsi valere senza perdere i suoi fan.