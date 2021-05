“Non c’è spazio”, così HBO Max liquida Prodigal Son 3. La produzione della serie tv, cancellata dopo sole due stagioni, è alla ricerca di una nuova “casa” in cui mandarla in onda.

L’opzione più probabile è una rete di streaming, ma a quanto pare i primi tentativi di negoziato con HBO Max sono andati in fumo. La piattaforma era la soluzione ideale, dato che possiede già i diritti di trasmissioni sulle due stagioni di Prodigal Son. Nonostante ciò, gli studios della Warner Bros. TV rimangono fiduciosi e, secondo Deadline, si sono messi di nuovo alla ricerca di potenziali acquirenti.

Qualche giorno fa, i due creatori della serie, Chris Fedak e Sam Sklaver, hanno presentato alla Fox delle “grandi” idee per la terza stagione. “La spina dorsale della stagione è stata Bright che diventa il capo di se stesso”, ha spiegato. “Il rapporto tra lui e Dani-Bright è stato fondamentale, insieme a un nuovo ‘luogo’ in cui Martin poteva brillare.”

Qualora Prodigal Son 3 venisse salvato, il duo si augura anche di poter riportare in scena il personaggio di Vivian, interpretato da Catherine Zeta-Jones. “Non le avevamo ancora presentato il nostro piano per stagione 3, ma sì…” ha detto Sklaver. “Abbiamo una storia completamente sana e per niente folle per lei.”

Quindi, vedremo più stagioni di Prodigal Son? “Non so quali siano le nostre possibilità”, ha ammesso Fedak, “ma scrivere per questi attori e questa troupe è stato un grande privilegio. Spero che riusciremo a lavorare di nuovo insieme. “

Qualche anno fa, la Warner Bros.TV è riuscita a trovare una nuova casa a Lucifer, cancellato proprio dalla Fox dopo tre stagioni. In quel caso è stato fondamentale l’intervento di Netflix, che non solo ha rinnovato la serie, ma ha permesso alla produzione di andare avanti per altre tre stagioni – la sesta sarà l’ultima. I fan di Prodigal Son sperano che un simile miracolo possa avvenire anche con il loro show.