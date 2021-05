In occasione dell’imminente debutto su Disney+, Tom Hiddleston ha regalato ai fan un breve riassunto di 30 secondi della storia di Loki all’interno del Marvel Cinematic Universe, attraverso un nuovo appassionante video. Nella clip, l’attore ripercorre tutte le malefatte del suo personaggio dal suo esordio nel film Thor, passando per The Avengers, Thor: The Dark World e i capitoli conclusivi, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Inizialmente prevista per il debutto l’11 giugno, la serie originale Marvel Studios Loki ha anticipato il lancio e arriverà da mercoledì 9 giugno in esclusiva su Disney+. Ecco la sinossi ufficiale:

Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

Loki è la terza serie dei Marvel Studios a debuttare su Disney+, dopo WandaVision (conclusasi lo scorso marzo) e The Falcon and The Winter Soldier (terminata ad aprile, e su cui si aspettano notizie riguardo una possibile seconda stagione). I due show hanno battuto diversi record, diventando i prodotti più visti sulle piattaforme di streaming, superando anche successi come Bridgerton e La regina degli scacchi di Netflix.

In precedenza, Disney+ aveva rilasciato il trailer della serie con il personaggio di Tom Hiddleston che incontra quello di Owen Wilson, Mobius M. Mobius. “Proteggiamo il corretto flusso del tempo”. È lui a dargli il benvenuto nella Time Variance Authority. “Hai preso il Tesseract, rompendo la realtà. Voglio che ci aiuti a sistemarla” – ma alle loro condizioni. Mobius sembra conoscere molto bene Loki, infatti non gli concede nessuna arma per la sua missione. Ciò non gli impedisce comunque di procurarsene una.

Il trailer di Loki ci mostra la struttura della Time Variance Authority, e il dio dell’inganno avverte coloro che lo tengono sotto custodia: “È adorabile che pensiate di potermi manipolare. Sono dieci passi avanti a voi. “

Ecco il video di Tom Hiddleston: