Che la musica non abbia tempo è risaputo, e oggi con Invisible dei Duran Duran troviamo conferma. L’arrangiamento, il mixaggio, gli effetti sulla voce di Simon Le Bon ci catapultano senza soluzione di ritorno negli anni ’80 e lì ci fanno rimanere. Nel loro nuovo singolo c’è tutto: il groove del synth pop, l’elettronica e l’impossibilità di skippare al prossimo brano.

Invisible dei Duran Duran è inclusa nel disco Future Past che sarà fuori il 22 ottobre 2021. Questo nuovo album, la quindicesima prova in studio della band britannica, arriva a 6 anni di distanza da Paper Gods e si presenta come un contenitore interessante. Non solo canzoni inedite, ma anche nomi eccellenti che hanno collaborato alla realizzazione del disco tra cui Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson per quel che riguarda la produzione. Tra gli ospiti, invece, troviamo il chitarrista dei Blur Graham Coxon e Mike Garson, ex pianista del divino David Bowie.

Sul nuovo disco Simon Le Bon ha spiegato che tutto è nato nel 2018 con il progetto di circa tre pezzi per un EP. Dopo i primi giorni in studio, invece, la band si è ritrovata con 25 provini abbastanza buoni da sviluppare. Nel frattempo è sopraggiunta la pandemia del Covid-19 e tutto è stato rallentato.

Invisible dei Duran Duran è accompagnata da un video editato da Marcus Eriksson ma creato attraverso Huxley, un sistema di intelligenza artificiale che ha tradotto in immagini le sensazioni nate dal testo. In questo modo la band di Simon Le Bon diventa la prima realtà musicale ad aver collaborato con Huxley.

Il risultato è una serie di immagini astratte a volte, realistiche altre, con l’effige dei 4 componenti che compare evanescente mentre intona le parole del brano. Ecco le parole del tastierista Nick Rhodes sul singolo:

Invisible invisible invisible invisible

Shy one walking by the wall

Shy one shadows will not fall

Shy one is silently ignored

Quiet one discouraged by the noise

Quiet one living without choice

Quiet one is a life without a voice

When you can’t even say my name

Has the memory gone?

Are you feeling numb?

Go on, call my name

I can’t play this game

So I ask again

Will you say my name?

Has the memory gone?

Are you feeling numb?

Or have I become invisible?

Sky light that dreamers wish away

Hindsight is falling on my face

Highlights the shape of my disgrace

When you don’t hear a word I say

As the talking goes

It’s a one way flow

No fault, no blame

Has the memory gone?

Are you feeling numb?

And have I become invisible?

Invisible invisible invisible invisible

& no one hears a word they say

has the memory gone?

are you feeling numb?

not a word they say

but a voiceless crowd

isn’t backing down

when the air turns red

with their loaded hesitation

Can you say my name?