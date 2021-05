A poche ore dal lancio online del video ufficiale di Butter dei BTS la band k-pop sudcoreana è già tra le tendenze sui social. Vuoi perché la Army è sempre sul pezzo, vuoi perché i Bangtan Boys e la Big Hit Entertainment siano sempre al corrente delle richieste del pubblico, vuoi perché c’è chi il pop più mainstream lo sa fare.

Di fatto i BTS hanno fatto di nuovo centro con un brano tutto dance, che per elettricità e groove si accosta non poco a Dynamite, e che trova spazio in un maggio assolato, un aperitivo perfetto per l’estate sempre più vicina. Nei giorni scorsi il settetto di Seul ha costellato i social di indizi alimentanto l’hype dei fan. Oggi Butter dei BTS è nelle mani della Army e sta già facendo ballare il pubblico.

Il singolo è stato lasciato insieme al video diretto da Yong Seok Choi che mostra i Bangtan Boys nelle loro tipiche coreografie. A rendere Butter dei BTS un successo a poche ore dalla sua pubblicazione è anche la lingua inglese, per la seconda volta in un singolo dopo Dynamite.

I BTS sono pronti per esibirsi per i Billboard Music Awards 2021 domenica 23 maggio dal momento che la band è in lizza con 4 premi. Le nomination sono 4: Top Duo/Group, Top Social Artist, Top Song Sales Artist e Top Selling Song per il singolo Dynamite.

Recentemente un rumor ha scosso l’intera fanbase dei Bangtan Boys. Nelle scorse settimane una fonte molto vicina a Justin Bieber ha riferito a Page Six che potrebbe arrivare un duetto tra il cantautore canadese e i ragazzi di Seul per un’edizione speciale del disco Justice. Ancora, il settetto di Seul ha partecipato alla colonna sonora del film giapponese Signal con il singolo Film Out. Di seguito il testo e la traduzione di Butter dei BTS, il nuovo singolo tutto estivo.

Smooth like butter

Like a criminal undercover

Gon’ pop like trouble

Breakin’ into your heart like that

Cool shade stunner

Yeah I owe it all to my mother

Hot like summer

Yeah I’m makin’ you sweat like that

Break it down

Oh when I look in the mirror

I’ll melt your heart into 2

I got that superstar glow so

Do the boogie like

Side step right left to my beat (heartbeat)

High like the moon rock with me baby

Know that I got that heat

Let me show you ’cause talk is cheap

Side step right left to my beat (heartbeat)

Get it, let it roll

Smooth like butter

Pull you in like no other

Don’t need no Usher

To remind me you got it bad

Ain’t no other

That can sweep you up like a robber

Straight up, I got ya

Makin’ you fall like that

Break it down

Oh when I look in the mirror

I’ll melt your heart into 2

I got that superstar glow so

Do the boogie like

Side step right left to my beat (heartbeat)

High like the moon rock with me baby

Know that I got that heat

Let me show you ’cause talk is cheap

Side step right left to my beat (heartbeat)

Get it, let it roll

Get it, let it roll

Get it, let it roll

No ice on my wrist

I’m that n-ice guy

Got that right body and that right mind

Rollin’ up to party got the right vibe

Smooth like butter

Hate us love us

Fresh boy pull up and we lay low

All the playas get movin’ when the bass low

Got ARMY right behind us when we say so

Let’s go

Side step right left to my beat (heartbeat)

High like the moon rock with me baby

Know that I got that heat

Let me show you ’cause talk is cheap

Side step right left to my beat (heartbeat)

Get it, let it roll

Smooth like (butter)

Cool shade (stunner)

And you know we don’t stop

Hot like (summer)

Ain’t no (bummer)

You be like oh my god

We gon’ make you rock and you say (yeah)

We gon’ make you bounce and you say (yeah)

Hotter?

Sweeter!

Cooler?

Butter!

Get it, let it roll