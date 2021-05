La Gente Parla di Fiorella Mannoia ha quel brio che è tipico delle feste, delle sagre e dei raduni di giovani manifestanti. Che Fiorella Mannoia avesse una certa predisposizione al folk lo abbiamo imparato dai tempi de Il Cielo D’Irlanda. A questo giro scopriamo un nuovo estratto da Padroni Di Niente in cui la cantante romana si scaglia contro chi parla per dare fiato alla bocca, chi giudica senza conoscere e chi vive le sue giornate facendo polemica su tutto.

Non a caso nel video ufficiale di Gaetano Morbioli troviamo tantissimi riferimenti ai social media, teatro di continue guerre verbali tra gli utenti nei quali si consumano faide emotive senza precedenti, spesso pericolose e spesso inutili. La Gente Parla di Fiorella Mannoia è stata scritta da Amara e Simone Cristicchi. Un taglio ironico, chitarre in levare, ottoni e tantissimo groove fanno di questo brano una situazione perfetta per occasioni come il 1° Maggio, i cortei di dissidenti e le manifestazioni in piazza.

Siamo consapevoli, del resto, che se ci confrontiamo con chi vive le sue giornate nella polemica otterremo solo contraddizioni e arrampicate sugli specchi. Non manca occasione, da parte di molti leoni da tastiera o da schiuma alla bocca, per mettere parola e dissentire anche quando non c’è niente da dire. Fiorella Mannoia canta, infatti: “Frasi dette per noia o disperazione, giusto per attirare l’attenzione”, e non dimentichiamo che esiste anche una consistente parte politica che dell’invettiva ha fatto la sua linea di comunicazione.

Arringare una folla disorientata indicando un nemico è un tipico, e tale fenomeno si è consolidato specialmente nei social media. Tra incitamento all’odio e disinformazione, la comunicazione telematica è diventata tossica e per questo non sono mancate le occasioni in cui tutto è degenerato nello scontro fisico. La Gente Parla di Fiorella Mannoia è dunque una fotografia di un mondo sempre più frettoloso e disordinato.

