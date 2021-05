Teodosio Losito spinto al suicidio? Da mesi ormai si parla di questa possibilità soprattutto da quando Rosalinda Cannavò all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha detto la sua a riguardo. Senza fare nomi e cognomi, l’attrice ha lasciato intendere che il noto produttore morto suicida nel gennaio del 2019 in realtà non era del tutto in sé e che in qualche modo qualcuno lo avrebbe spinto a farlo. Solo una delle tante bugie dette dalla gieffina nel corso del programma o il primo momento dedicato alle verità e ai pesi che si portava sul cuore legati proprio al mondo delle fiction Ares?

Il dubbio rimane perché l’attrice non parla più della questione in tv ma si è trovata in un’aula di Tribunale proprio come è successo oggi a Manuela Arcuri sentita lungamente proprio sulla vita e la morte dell’amico Teodosio Losito dal PM che si sta occupando del caso.

Nel fascicolo in mano al PM Carlo Villani si ipotizza il reato di istigazione al suicidio e la Arcuri si è presentata negli uffici di piazzale Clodio dopo essere stata convocata, in qualità di testimone, in quanto conosceva Losito e in passato ha lavorato con la casa di produzione Ares. La stessa già in passato aveva smentito le parole di Massimiliano Morra e Adua del Vesco dicendo che non vi era alcun controllo sulle loro vite: “Tarallo e Losito non mi hanno mai imposto niente. Alberto non è Lucifero, ha un cuore enorme: a me e tutti gli attori ha dato tutto se stesso per il bene delle sue fiction, eravamo una grande squadra. In quindici anni non ci ha mai imposto nulla”.

In molti si chiedono se anche oggi Manuela Arcuri abbia confermato le sue parole davanti al PM ma non abbiamo ancora molti dettagli proprio come è successo ad altri prima di lei. Davanti al giudice si sono presentati già Gabriel Garko, Teresa De Sio e Nancy Brilli oltre alla conduttrice tv Barbara D’Urso. Lo stesso Alberto Tarallo si è detto pronto a dire la sua verità tramite il suo legale, si presenterà anche lui davanti a Villani nei prossimi giorni?