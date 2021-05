Si va verso l’ampliamento della linea Redmi Note 10 con il prossimo Redmi Note 10 Ultra, anch’esso, al pari degli altri esponenti della famiglia, molto interessante. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, il device dovrebbe presentare uno schermo AMOLED da 6.53 pollici ed essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 1100, oltre ad avere una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. I tagli di memoria RAM sono due, da 6 e 8GB, come due sono anche le configurazioni dello storage, da 128 e 256GB. Il prezzo del Redmi Note 10 Ultra dovrebbe essere pari a 1799 Yuan, pari a circa 228 euro al cambio attuale.

Il Redmi Note 10 Ultra sarà lanciato il 26 maggio, e si dice si farà notare principalmente per il suo comparto fotografico posteriore, che sporgerà dal resto della scocca ed includerà tre sensori, di cui un Sony IMX686 da 64MP. Il dispositivo includerà un doppio flash LED per gli scatti catturati in condizioni di scarsa illuminazione, sarà dotato di un sistema di raffreddamento a liquido molto particolare (di un livello superiore, così come si legge nella descrizione) e presenterà una scocca con finiture verticali. Un dispositivo che sa il fatto suo, dalle dimensioni sicuramente generose (quale terminale non lo è al giorno d’oggi, non prendiamoci in giro) e dal prezzo più che interessante.

Non sappiamo se il Redmi Note 10 Ultra metterà mai piede in Europa, ma una cosa è certa: ove mai il produttore cinese decidesse di esportarlo anche da noi, sarebbero molti gli utenti a volerne una propria personale unità, almeno questa è la nostra attuale percezione (le variabili in gioco sono chiaramente parecchie, meglio restare con i piedi per terra fino al lancio). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.