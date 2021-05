C’è tanto synth pop e tanto groove in Di Notte, il nuovo singolo di Ernia in cui Sfera Ebbasta duetta con Carl Brave e si riprende di nuovo la scena. Sì, perché Gionata Boschetti è sicuramente il più quotato tra i trapper italiani, e proprio per restituire il favore a chi l’ha reso famoso, in questi giorni, ha pensato di raccogliere i talenti e metterli alla prova per entrare nella Billion Headz Music Group.

Nel frattempo snocciola nuova musica, e a questo giro non si tratta di un estratto dall’ultimo disco Famoso. Il suo duetto con Carl Brave è presente all’interno di Gemelli (Ascendente Milano), edizione deluxe del fortunatissimo disco Gemelli (2020) di Ernia in uscita oggi, venerdì 21 maggio.

Di Notte è il racconto amaro di una serata malinconica, con la notte che diventa il momento della transizione tra il vecchio e il nuovo, il momento del cambiamento consumato attraverso bottiglie di vino, un giro per la città e la compagnia di una donna. Pur con la presenza di numerosi elementi che sono tipici del rap – l’iPhone, l’automobile – in questo testo non troviamo lo sfoggio dei brand bensì una serie di indizi che si sommano per delineare una riflessione che si consuma lungo la strada del ritorno.

Alla realizzazione di questo singolo in cui Sfera Ebbasta duetta con Carl Brave ed Ernia hanno lavorato anche Charlie Charles e Junior K, che ha suggerito il pezzo a Ernia poco dopo la pubblicazione di Gemelli. In un primo momento Di Notte prevedeva solamente una parte per Sfera Ebbasta, ma l’arrivo di Carl Brave ha portato al pezzo la melodia che oggi possiamo ascoltare.

Di seguito il testo di Di Notte, un brano synth pop con un beat deciso, quasi dance e pieno di groove e atmosfere ad alta riflessione tipicamente da fine serata.

Testo