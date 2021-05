Sfera Ebbasta cerca artisti. Il trapper ha condiviso nelle scorse ore sui social un’opportunità imperdibile per gli artisti emergenti che seguono lui e la sua etichetta discografica, la Billion Headz Music Group.

Sfera Ebbasta cerca talenti da produrre con la sua etichetta, artisti che abbiano qualcosa da dire al pubblico e pronti per il debutto sul mercato discografico.

“Vorresti essere il nuovo Sfera Ebbasta? Ok, oggi è il tuo giorno fortunato”, le parole del trapper che negli ultimi anni si è imposto sulla scena italiana. Ha lasciato anche l’indirizzo email al quale inviare i propri brani e ne consiglia l’invio di uno solo, il migliore, per facilitare il lavoro di selezione dei suoi collaboratori.

L’indirizzo email al quale è possibile inviare demo è demo@bhmg.it, che rimarrà aperto per una sola settimana e nello specifico fino al 25 maggio dal momento che la call è stata aperta il 18 maggio.

Scaduto il termine per l’invio dei propri brani, Sfera Ebbasta e il suo team procederanno alla selezione degli stessi fino a sceglierne alcuni i cui artisti entreranno a far parte della sua etichetta discografica indipendente, Billion Headz Music Group.

Il consiglio di Sfera Ebbasta è quello di inviare un solo brano evitando decine di pezzi in cui non si crede a sufficienza. Il trapper invita a selezionare il migliore, quello su cui puntare, e a sottoporlo al giudizio del suo team. Il brano dovrà essere inviato via Dropbox o WeTransfer all’indirizzo email demo@bhmg.it.

Se selezionati, si riceverà una mail di risposta da parte di Billion Headz Music Group con la quale intraprendere un percorso all’interno del mercato discografico italiano.

L’annuncio di Sfera Ebbasta sui social e tutti i dettagli sull’iniziativa per gli artisti emergenti, in un video su Instagram: