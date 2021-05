Il Samsung Galaxy S21 FE sarà presentato ad agosto, insieme ai Samsung Galaxy Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, a margine dell’evento Unpacked. A bordo dovremmo ritrovare il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, come si evince da un recente passaggio del terminale su Geekbench. Il device monterà uno schermo SuperAMOLED con frequenza di aggiornamento a 120Hz, 6/8GB di RAM ed una batteria da 4500mAh (non capiente quanto qualcuno avrebbe voluto, ma comunque abbastanza ampia da coprire un’intera giornata di utilizzo). Saranno tante anche le colorazioni disponibili, tra cui grigio, bianco, verde chiaro e viola chiaro (tutte nuance davvero particolari).

Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe avere un prezzo di 700 mila won in Corea del Sud, pari a circa 515 euro al cambio attuale. Abbiamo appreso da Geekbench che il Samsung Galaxy S21 FE, con sigla SM-G990B, si equipaggerà con il chipset ‘Lahaina‘, che corrisponde al nome in codice dello Snapdragon 888. Il richiamo è anche a 6GB di RAM e ad Android 11. Le linee del Samsung Galaxy S21 FE dovrebbero ricordare quelle del Galaxy S21, non sussisteranno troppe differenze tra i due dispositivi. Il terminale monterà una fotocamera frontale da 32MP nel display forato da 6.4 pollici, mentre il modulo fotografico posteriore sporgerà in maniera leggera, integrando tre sensori, rispettivamente da 16, 8 e 12MP.

Come avrete di certo intuito, si tratterà di uno smartphone ben equipaggiato, che non farà rimpiangere l’acquisto del top di gamma vero e proprio. Speriamo che il prezzo possa rendere tutto più interessante, attestandosi entro cifre ragionevoli (un po’ com’è stato l’anno scorso con il Galaxy S20 FE, che ha saputo ritagliarsi numeri importanti, e che ancora viene considerato una buona alternativa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.