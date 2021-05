Non manca poi tanto alla presentazione dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che dovrebbero tagliare i ponti con il passato rispetto al design. Le informazioni rese note da ‘digit.in‘ ci danno l’opportunità di fare un primo punto della situazione per quanto riguarda il Google Pixel 6 Pro, che dovrebbe essere alimentato da un processore non meglio specificato, chiamato in gergo ‘Whitechapel‘ dal colosso di Mountain View (sarà certamente all’altezza della situazione). Lo schermo avrà una diagonale da 6.67 pollici, con tecnologia AMOLED e bordi curvi. Relativamente alle memoria, possibile la RAM non scenda al di sotto degli 8GB e lo storage ammonti ad almeno 128GB.

La fotocamera posteriore del Google Pixel 6 Pro sarà tripla, con un sensore grandangolare un teleobiettivo periscopico ed un terzo ancora da definire. La fotocamera frontale, invece, sarà integrata nel display forato (non è ancora possibile darvi indicazioni sul tipo di sensore che monterà). Le dimensioni generali dovrebbero ammontare a 163,9 x 75,8 x 8,9 mm (11,5 a ridosso del modulo fotografico posteriore). Saranno presenti a bordo il doppio altoparlante, la connettività USB-C ed il lettore di impronte digitali integrato nel display. Il Google Pixel 6 dovrebbe rispondere con uno schermo da 6.4 pollici e bordi piatti.

Il telefono avrà dimensioni di 158,6 x 74,8 x 8,9mm (11,8 tenendo conto del comparto fotografico posteriore), e sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 870. La fotocamera principale dovrebbe essere doppia, mentre il lettore di impronte digitali sempre integrato nel display. Per tutte le altre informazioni occorrerà aspettare altri leak, o comunque, per dati più certi e precisi, la data di lancio, in programma per la stagione autunnale (mancano ancora diversi mesi, ma i rumors sembrano sempre più insistenti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo lieti di rispondervi nel più breve tempo possibile.