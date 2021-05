Ci sono alcuni elementi da approfondire oggi 21 maggio, per quanto concerne la questione relativa al coprifuoco alle 23 in zona bianca. Come tutti sanno, infatti, le regioni messe meglio vedranno rimosse queste limitazioni a partire dal prossimo mese, senza limiti di orario per il rientro a casa. Cosa dobbiamo sapere con le ultime informazioni trapelate di recente? Effettivamente, alcune regioni sono messe molto meglio di altre, secondo le indiscrezioni che stanno girando da un po’ di giorni.

Le regioni in pole position per salutare il coprifuoco alle 23 in zona bianca

Sostanzialmente, nel giro di un paio di settimane avremo le prime regioni con le quali potremo salutare il coprifuoco alle 23 in zona bianca. Ad oggi, parlarvi di una lista ufficiale sarebbe prematuro, in quanto verranno fatto le considerazioni opportune solo nello scorcio finale di maggio. Tuttavia, possiamo già identificare quelle aree mese meglio di altre. Se non altro, per numero di contagi, ritmo sostenuto in termini di vaccinazioni, fino ad arrivare alle rispettive pressioni ospedaliere.

Dando uno sguardo ai numeri registrati negli ultimi tempi, ad esempio, le principali indiziate per salutare il coprifuoco alle 23 in zona bianca potrebbero essere Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Si tratta di sei regioni che, complessivamente, stanno tenendo meglio di altre e che potrebbero godere di una corsia preferenziale nel caso in cui si dovessero prendere delle decisioni oggi stesso. Insomma, un ottimo presupposto per approcciare la stagione estiva.

Staremo a vedere nei prossimi dieci giorni circa come evolveranno le cose per tutte le aree in cui si spera di poter archiviare in tempi ristretto il coprifuoco alle 23, con relativo salto in zona bianca. Non è detto, infatti, che il numero di regioni inizialmente interessate non possa crescere o decrescere. Restate sintonizzati per saperne di più.