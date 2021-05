In attesa che Virgin River 3 arrivi nei prossimi mesi nel catalogo Netflix, le prime immagini della nuova stagione presentano al pubblico due importanti new entry che porteranno scompiglio nella già movimentata vita dei protagonisti Mel e Jack.

Mentre le riprese di Virgin River 3 sono ormai prossime alla conclusione, l’account Instagram ufficiale del dramma romantico di Netflix ha dato ai follower un’anteprima gustosa su due nuovi personaggi che entreanno in scena nei nuovi episodi. Si tratta dell’attrice Stacey Farber, che interpreta la figlia di Lilly, Tara, e dell’attore Kal Bradbury nei panni di Denny, un 24enne che ha prestato servizio nei Marines e arriva a Virgin River per trovare suo padre biologico. “Annuncio speciale stagione 3“, si legge nella didascalia del post dedicato ai nuovi volti della terza stagione: “Tara (la figlia di Lilly) e Denny verranno a trovarci a Virgin River“.

Come già annunciato in precedenza, inoltre, Virgin River 3 avrà anche un nuovo personaggio ricorrente: Zibby Allen (già vista in Grey’s Anatomy nel ruolo di infermiera in diverse stagioni, fino all’ottava) interpreterà la sorella di Jack, Brie. Un’altra new entry sarà Jasmine Vega (Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Legends of Tomorrow), nei panni di Stella.

Oltre ai nuovi arrivati, le star della serie riprenderanno i loro ruoli in Virgin River 3: accanto alla protagonista Alexandra Breckenridge (Melinda), tornano Colin Lawrence (John “Preacher” Middleton), Jenny Cooper (Joey Barnes), Lauren Hammersley (Charmaine Roberts), Annette O’Toole (Hope McCrea) e Tim Matheson (Vernon). Non è chiaro se la new entry della seconda stagione, Melinda Dahl, apparirà ancora come cognata di Mel, Staci. E ovviamente ci sarà Martin Henderson nei panni di Jack, il cui destino sarà svelato nella première di stagione, dopo che è stato ritrovato sul pavimento del suo bar sanguinante per un’aggressione da arma da fuoco.

I dieci nuovi episodi di Virgin River 3 sono attesi entro il 2021 su Netflix, con tutta probabilità tra novembre e dicembre, mesi di rilascio delle prime due stagioni. La serie è basata sulla collana di romanzi di Robyn Carr.