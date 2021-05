Dopo più di un anno di assenza, Brooklyn Nine-Nine 8 debutta per salutare i fan con un’ultima stagione. Più breve ma più concentrata.

La NBC ha confermato la data d’uscita, fissata per ogni giovedì, a partire dal 12 agosto, per un totale di 10 episodi. Inoltre, la rete ha divulgato un promo ufficiale in cui ciascuno degli attori descrive l’impatto che la serie comedy ha avuto sulla loro vita nel corso di questi otto anni di messa in onda.

Il video mostra ovviamente immagini inediti dell’ultima stagione, offrendo un breve sguardo ai neo genitori Jake e Amy.

Infine, la sinossi ufficiale di Brooklyn Nine-Nine 8, che allude a un’aria di cambiamento all’interno del distretto:

Jake e la squadra devono cercare di bilanciare le loro vite personali e le loro vite professionali nel corso di un anno molto difficile.

Le riprese dell’ultima stagione sono iniziate nel mese di aprile, molto in ritardo rispetto ai piani iniziali. La produzione ha infatti cambiato i copioni in seguito allo scoppio della pandemia e soprattutto alle proteste del movimento Black Lives Matter, argomento che verrà affrontato nel corso degli episodi conclusivi.

Andy Samberg aveva confermato che la serie tv stava “facendo un passo indietro” mentre il cast, gli scrittori e i produttori riflettevano su “come realizzare uno show comico sulla polizia in questo momento”.

Brooklyn Nine-Nine 8 è stata annunciata come l’ultima stagione lo scorso febbraio. In quell’occasione, il produttore esecutivo Dan Goor aveva dichiarato: “Sono molto grato alla NBC e alla Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano. Quando Mike Schur e io abbiamo proposto per la prima volta l’episodio pilota ad Andy [Samberg], lui ha detto: ‘Ci sto, ma penso che l’unico modo per raccontare questa storia sia esattamente 153 episodi’, il che è stato pazzesco perché era esattamente il numero che Mike e io avevamo immaginato.”

Ecco il promo ufficiale di Brooklyn Nine-Nine 8 in lingua originale. La settima stagione è ancora inedita in Italia, ma verrà pubblicata prossimamente sul catalogo Netflix.