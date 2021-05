Più di qualcuno avrà pensato spesso di voler ascoltare Spotify su Apple Watch durante una seduta di jogging, magari quando si è deciso di non portare il proprio smartphone con sé. Ebbene, da oggi 21 maggio, c’è una funzione che consente di raggiungere proprio questo obiettivo, a patto tuttavia che si disponga di un abbonamento Premium con il servizio digitale.

Come si procede per ascoltare proprio Spotify su Apple Watch? In soldoni, non si farà altro che scaricare playlist, album e podcast sul ben noto orologio Apple per poi fruirne in un secondo momento, senza l’ausilio dello smartphone naturalmente. I passaggi da effettuare saranno i seguenti:

individuare i brani o altri tipi di contenuti preferiti sull’orologio;

selezionare quanto desiderato e cliccare sui corrispondenti tre puntini e poi scegliere la voce: “scarica su Apple Watch” ;

; il download partirà immediatamente e sarà possibile controllarne i progressi nella relativa sezione dell’orologio;

quando i contenuti saranno pronti per essere ascoltati, una spunta verde al loro fianco confermerà l’operazione andata a buon fine;

l’ultimo passaggio prevede solo l’ascolto, dopo aver connesso le cuffie.

Con l’Apple Watch carico della playlist preferita, c’è da scommetterci, tutte le sessioni sportive, passeggiate o anche semplici momenti di relax verranno vissute in maniera del tutto diversa. La nuova utilissima funzione in distribuzione proprio da oggi 21 maggio si aggiunge ad altre opzioni altrettanto interessanti garantite da poco come quella Connect & Control per riprodurre, mettere in pausa, cambiare brano o podcast. Non manca da tempo neanche la perfetta integrazione con l’assistente vocale Siri per gestire tutti i contenuti con i soli comandi vocali.

Tutto quanto riportato, come pure anticipato, resta valido solo per chi ha un abbonamento Spotify Premium e non certo per chi usufruisce del servzizio in formula gratuita con la sola iscrizione ma c’era da aspettarselo.