Continua la pioggia di indiscrezioni sui prossimi Huawei P50. Come poteva essere altrimenti, visto il ritardo accumulato dai tanto attesi top di gamma del 2021. Nei giorni scorsi è rimbalzata la notizia secondo la quale le ammiraglie non arriveranno prima di luglio, anche per un motivo riconducibile alla scarsa disponibilità di determinate componenti hardware. Ora le prospettive si fanno ancora più cupe, almeno per i potenziali acquirenti occidentali.

Il solito ben informato leaker Teme, già artefice di una serie di anteprime hi-tech di tutto rispetto, ha appena condiviso con i suoi follower di Twitter una notizia che in pochi avrebbero ritenuto possibile. L’informatore ha parlato del tablet MatePad Pro 2 atteso nella presentazione del prossimo 2 giugno in cui verrà di certo anche rilasciato al mondo e in via definitiva Harmony OS. Ebbene si parla di scarsa disponibilità del dispositivo di fascia alta al di fuori della Cina. Forse queste soluzione tecnologica non interesserà tanti potenziali acquirenti ma il vero scoop appena lanciato è che la stessa distribuzione limitata riguarderebbe tutta la serie Huawei P50.

Chi si aspettava i Huawei P50 ad inizio primavera, tra marzo e aprile, già aveva dovuto ingoiare il sangue amaro dell’ulteriore attesa. Ora le dichiarazioni del leaker Teme vanno in un’unica direzione: aspettare anche luglio potrebbe non bastare affatto e magari tutte tre le ammiraglie attese per la nuova generazione di smartphone 2021 potrebbero essere vendute davvero in poche unità. Addirittura non si esclude del tutto la mancanza assoluta dell’offerta.

Per quanto Teme sia un informatore affidabile, restiamo nell’ambito delle indiscrezioni ufficiose per la gamma Huawei P50. Il prossimo 2 giugno con l’evento di presentazione ufficiale al mondo di Harmony OS molti dei dubbi sulla serie Huawei P50 potrebbero essere svelati. Magari proprio in quel momento sarà abbastanza chiara la strategia del produttore per la commercializzazione dei suoi dispositivi di punta.