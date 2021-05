Nuovo appuntamento con Blue Bloods 11 su Rai2 nelle seconde serate di venerdì 21 e sabato 22 maggio. La nuova stagione, più corta rispetto le precedenti, parte con un tema attuale: il racconto della pandemia di Covid e soprattutto porterà in scena la violenza della polizia nei confronti della comunità afro-americana, esplosa lo scorso anno in seguito all’uccisione di George Floyd.

Si parte venerdì 21 maggio alle 22:05 dopo NCIS 18, con l’episodio 11×05 dal titolo Segreti svelati, di cui vi riportiamo la sinossi:

Eddie e la sua partner, l’agente Rachel Witten, ricevono un encomio per il loro coraggio nell’aver fermato un tiratore attivo, fino a quando un civile si fa avanti per accusarli di aver simulato l’incidente come parte di una cospirazione governativa.

Sabato 22 maggio andrà in onda l’episodio 11×06 intitolato Il nuovo capo. L’appuntamento è alle 21:50 dopo FBI 3. Ecco la sinossi:

Frank ha a che fare con un capitano di polizia che sta perdendo il controllo sul suo distretto; Danny affronta il contraccolpo dopo una dura chiamata che ha fatto sul campo; Erin soppesa le conseguenze del rilascio di un pericoloso criminale secondo le nuove leggi sulla cauzione.

Nel cast e personaggi di Blue Bloods 11 ritroviamo: Tom Selleck nei panni di Frank Reagan; Donnie Wahlberg interpreta Danny Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes è Jamie Reagan; e Len Cariou nel ruolo di Henry Reagan. Compongono il cast principale anche: Marisa Ramirez nella parte di partner di Danny, la detective Maria Baez; Vanessa Ray è l’ex partner di Jamie (ora moglie) Eddie Janko-Reagan; Gregory Jbara è il vice commissario per l’informazione pubblica Garrett Moore; Robert Clohessy nel ruolo del tenente Sidney Gormley; Abigail Hawk è la detective Abigail Baker, l’assistente principale di Frank; e Steve Schirripa è l’investigatore det. Anthony Abetemarco.

L’appuntamento con Blue Bloods 11 su Rai2 si rinnova ogni venerdì e sabato in seconda serata.