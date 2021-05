Barbara d’Urso va o resta? Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione televisiva e si parla ancora di quello che vedremo a partire da settembre. La conduttrice ha più volte ribadito che sarà sempre a disposizione dell’azienda e che continuerà a tenere il timone di Pomeriggio5 e Domenica Live, programmi a suo dire vivissimi, ma il primo interrogativo riguarda il prime time: ci sarà spazio per Live Non è la d’Urso?

Il vento a favore di questa nave più volte pronta ad affondare sta nel fatto che si tratta di una trasmissione a costo zero, o quasi, e quindi tutto quello che arriva è sicuramente guadagnato. Rimane il fatto che gli ascolti non sono per niente buoni e che sicuramente piazzare spazi pubblicitari ad un prezzo elevato è dura quando si ha a che fare con una serie di sconfitte ogni settimana. Questo rema a sfavore del ritorno di Barbara d’Urso in prime time, almeno con il suo Live, e allora quale sarà il destino di Barbara d’Urso a partire da settembre?

I suoi programmi dovrebbero andare in onda fino a fine maggio e poi fermarsi, salvo cambiamenti, e questa è già una sconfitta visto che un tempo si allungavano fino a giugno. Dopo si dovrebbe pensare ad una serie di rinnovamenti magari per tornare a settembre più forti di prima visto che anche il pomeriggio della rete cambierà dovendo dire addio a Il Segreto e anche a DayDreamer Le Ali del Sogno che si concluderà la prossima settimana, quale sarà il volto nuovo della rete ammiraglia del prossimo anno?

L’unica cosa certa al momento è che Barbara d’Urso tornerà sicuramente al pomeriggio, un po’ meno nel prime time (resta l’incognita Grande Fratello ‘nip’), e presto andrà in vacanza per riprendersi da un anno sicuramente complicato in termini di ascolti e di idee, questo è certo.