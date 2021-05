Anna Corona indagata insieme a Giuseppe Della Piana. Questa è la novità che arriva oggi a Quarto Grado e che infiamma i social in queste ore. Il caso di Denise Pipitone continua ad affollare la televisione italiana e anche oggi ha fatto lo stesso a Pomeriggio5 con Barbara d’Urso pronta a svelare le immagini di un’auto bruciata e ‘dimenticata’ per 17 anni, forse proprio quella su cui viaggiava la piccola al momento del rapimento, ma sarà davvero così?

Il discorso si sposta poi su Rete4 dove Gianluigi Nuzzi si prepara a percorrere di nuovo la storia del presunto rapimento della bambina annunciando una novità importante: Anna Corona, mamma di Jessica Peluzzi, e Giuseppe Della Piana, nipote di Battista, sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Ecco l’annuncio di Gianluigi Nuzzi in apertura di Quarto Grado:

+++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++



A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denise Pipitone pic.twitter.com/VbfR5hBTBR — Quarto Grado (@QuartoGrado) May 21, 2021

Questo è bastato per mandare in tilt il pubblico del programma di Rete4 che ha spinto l’hashtag #DenisePipitone al primo posto in trend topic su Twitter. A quel punto i commenti sono i più disparati e se qualcuno prega già di vedere la Corona dietro le sbarre, dall’altra c’è chi pensa che alla fine la donna ne uscirà pulita e il caso finirà di nuovo nel dimenticatoio proprio come l’ultimo decennio.

A riaccendere il fato sul caso di Denise Pipitone è stato proprio il caso di Olesya, la giovane ragazza russa che per un attimo abbiamo creduto fosse proprio la piccola Denise rapita ormai 17 anni fa. Non escluso che il cerchio si allarghi ancora e dalla trasmissione fanno sapere che i due sono stati iscritti nel registro degli indagati per sequestro di persona.