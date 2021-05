Chi conosce Julie Plec sa bene che il suo più grande sogno era proprio quello di occuparsi e di dare forma a Vampire Academy una serie di romanzi d’amore paranormali per giovani adulti dell’autrice di bestseller internazionale Richelle Mead. La produttrice e sceneggiatrice non ha fatto mistero del suo amore per questi romanzi che ha conosciuto e iniziato a leggere nel 2000 ancora prima di The Vampire Diaries, ma per lei adesso è arrivato il momento di dare un volto alle sue fantasie.

Peacock ha annunciato oggi un ordine diretto per una stagione da 10 episodi di Vampire Academy che vedrà Julie Plec nei panni di produttore esecutivo al fianco della sua collaboratrice di lunga data Marguerite MacIntyre, che sarà anche produttore esecutivo e co-showrunner.

I romanzi narrano le vicende di Rose Hathaway, una dhampir (metà vampiro e metà umana) di diciassette/diciotto anni che si allena come guardia del corpo della sua migliore amica Vasilisa “Lissa” Dragomir, una moroi (vampire buoni). Mentre impara come sconfiggere gli strigoi (vampiri cattivi e nemidi dei moroi), Rose intreccia una relazione proibita con Dimitri Belikov, il suo istruttore.

Al centro di Vampire Academy ci sarà proprio l’amicizia di due giovani donne che trascende le loro classi sorprendentemente diverse mentre si preparano a completare la loro istruzione ed entrare nella società dei vampiri reali.

Lisa Katz, Presidente, Scripted Content, NBCUniversal Television and Streaming ha subito dichiarato: “Julie Plec ha creato uno dei più grandi universi preferiti dai fan con ‘The Vampire Diaries’ e le sue serie spin-off ‘The Originals’ e ‘Legacies’, e siamo entusiasti di offrire a questo pubblico appassionato una nuova storia su Peacock. Julie è nota per i drammi irresistibili e avvincenti e sappiamo che Vampire Academy manterrà gli spettatori con il fiato sospeso“.

Julie Plec è già convinta del fatto che i fan adoreranno il suo lavoro, ma siamo sicuri che i vampiri siano ancora di moda come venti anni fa? La risposta arriverà solo nel momento in cui la serie prenderà forma così come i volti dei suoi protagonisti.