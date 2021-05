Tornano in onda da giovedì 20 maggio le indagini della Detective McLean, nell’omonima serie canadese/statunitense dal titolo originale Ties That Bind. Composta da 10 episodi, questo dramma investigativo con protagonista Kelli Williams e la partecipazione di Luke Perry è andato in onda per una sola stagione nel 2015 sulla rete americana UP TV, che decise di non rinnovarlo al termine del primo capitolo.

La serie Detective McLean è stata trasmessa in prima visione assoluta in Italia su Giallo, canale 38 del digitale terrestre, nella primavera del 2016. Ora torna in onda sul canale della Conferenza Episcopale Cattolica, Tv2000, disponibile in chiaro al 28 del telecomando.

Kelli Williams (Medical Investigation, Lie To Me, Army Wives – Conflitti del Cuore) interpreta la protagonista, la detective McLean alle prese con la difficile impresa di coniugare la sua professione di agente di polizia con le esigenze familiari: sposata con Matt (Jonathan Scarfe), ha due figli adolescenti, Jeff e Rachel (Mitchell Kummen e Natasha Kalis) e si dovrà occupare anche dei nipoti Cameron e Mariah (Rhys Matthew Bond e Matreya Scarrwener) dopo l’arresto di suo fratello Tim (il compianto Luke Perry). Piccolo particolare, a farlo finire in prigione è proprio lei. La protagonista e la sua famiglia allargata dovranno quindi adattarsi alla nuova situazione cercando di mediare gli inevitabili conflitti.

Ecco le trame dei primi due episodi di Detective McLean in onda su Tv2000 giovedì 20 maggio in prima serata, dalle 21:10.

La detective Allison McLean contribuisce a far arrestare il suo stesso fratello. Mentre lui è in prigione, sarà lei a occuparsi dei suoi nipoti insieme alla sua famiglia.

Allison e Devin vengono chiamati ad investigare sul misterioso omicidio del proprietario di un ristorante, che ha collegamenti col crimine organizzato.