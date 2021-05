Tiziano Ferro duetta con i Sottotono in Solo Lei Ha Quel Che Voglio nella nuova versione del 2021. Ad annunciarlo sui social è lo stesso artista di Latina che ricorda i suoi esordi, proprio al fianco del gruppo dei Sottotono.

Non poteva che essere felice di prestare la sua voce in un featuring che sarà incluso nel nuovo disco in programma per il 4 giugno. Tiziano Ferro duetta con i Sottotono in Solo Lei Ha Quel Che Voglio, una delle 13 canzoni inserite nella tracklist di Originali.

Oltre a Tiziano Ferro, nello stesso brano Guè Pequeno e Marracash.

“I Sottotono per me sono stati sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione. Non ringrazierò mai abbastanza Bigfish e Tormento per avermi scelto a 19 anni come corista e di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto”, scrive Tiziano Ferro sui social nell’annunciare la nuova collaborazione. Grato a Bigfish e Tormento per averlo scelto a 19 anni come corista, Tiziano Ferro duetta adesso nell’album del gruppo che ha avuto fiducia in lui e gli ha consentito di muovere i primi passi sul palco.

La tracklist di Originali comprende numerose collaborazioni tra le quali un duetto con Mahmood ed uno con Coez; c’è anche Elodie. Emis Killa duetta in Mezze Verità 2021 e su Tranquillo 2021 ci sono invece Luchè e Coco. Cronici è stata realizzata con Primo Brown, Fabri Fibra.

Stash, Jake La Furia sono presenti in Come La Prima Volta.

La tracklist di Originali, in programma per il 4 giugno 2021:

1) Mastroianni

2) Ti bacio ancora mentre dormi

3) Altrove

4) Solo lei ha quel che voglio 2021 (feat. Tiziano Ferro, Guè Pequeno & Marracash)

5) Amor de mi vida 2021 (feat. Mahmood)

6) Dimmi di sbagliato che c’è 2021 (feat. Elodie)

7) Tranquillo 2021 (feat. Luchè, Coco)

8) Non c’è amore 2021 (feat. Coez)

9) Cronici 2021 (feat. Primo Brown, Fabri Fibra)

10) Mezze verità 2021 (feat. Emis Killa)

11) Buone Vibes

12) Come la prima volta (feat. Stash, Jake La Furia)

13) Cambi colore al cielo