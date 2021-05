Si intitola The Responder la nuova serie di Martin Freeman per BBC: dopo essere stato un adorabile Watson in quattro stagioni di Sherlock e un criminale improvvisato nella prima di Fargo, ora l’attore inglese è in divisa, come protagonista di un dramma poliziesco scritto dall’ex agente di polizia Tony Schumacher e realizzato da Dancing Ledge Productions.

La nuova serie di Martin Freeman è ambientata a Liverpool: l’attore interpreta Chris, un agente di pronto intervento corrotto e in crisi, costretto ad assumere una nuova partner al primo incarico (interpretata da Adelayo Adedayo). Insieme, si renderanno conto che la loro sopravvivenza alla pressione implacabile del mondo della notte dipenderà dal fatto che si aiutino o si distruggano a vicenda.

La nuova serie di Martin Freeman è un dramma originale targato BBC, presentato lo scorso anno come parte di una lista di progetti di scrittori al loro primo format delevisivo con l’emittente pubblica inglese: lo scopo di The Responder è tenere accesi i riflettori fino all’estremo sulla vita e i rischi degli agenti in prima linea della polizia britannica. Il genere poliziesco è molto apprezzato dagli spettatori della BBC, che ha ottenuto un enorme successo con l’ultima stagione di Line of Duty, record di ascolti con 12,8 milioni di spettatori.

Annunciando la nuova serie di Martin Freeman, lo showrunner Schumacher ha definito l’attore il suo “casting ideale mentre scrivevo il personaggio di Chris” e poterlo avere nella serie è come vedere “quella fantasia diventare realtà“: “Martin è uno dei grandi attori britannici. Porta un tale talento e umanità che infonde magia nelle parole che ho avuto la fortuna di dargli. Non vedo l’ora che il pubblico possa vedere la sua interpretazione in questo ruolo, è uno di quelli per cui mi sento molto fortunato ad aver avuto un posto in prima fila“. Anche l’attore si è detto entusiasta di questo ruolo: “Le sceneggiature di Tony Schumacher erano così uniche e autentiche che ho capito subito che volevo far parte di ‘The Responder’ e assumere il ruolo di Chris. Nessuno scrive come Tony ed è stato esilarante abitare il mondo che ha creato“.

Nel cast della nuova serie di Martin Freeman, composta da cinque episodi, ci saranno anche Ian Hart e Kerrie Hayes di Tin Star, MyAnna Buring (The Salisbury Poisonings), Warren Brown di Luther, David Bradley di Afterlife e Rita Tushingham (Ridley Road), insieme agli esordienti ​​Josh Finan ed Emily Fairn.

Scritta da Schumacher alla sua prima serie originale per la televisione, la nuova serie di Martin Freeman è prodotta da Dancing Ledge Productions con Fremantle, per BBC One e BBC iPlayer. Alla regia Tim Mielants, mentre la produzione esecutiva è affidata a Rebecca Ferguson, Laurence Bowen, Chris Carey, Mona Qureshi. Fremantle si occupa della distribuzione globale, dunque la serie potrebbe arrivare anche in Italia.