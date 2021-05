Qual è il limite massimo per il numero di invitati ai matrimoni in estate, a partire dal prossimo 15 giugno ovvero da quando potranno ripartire le cerimonie secondo l’ultimi decreto del Governo Draghi? In attesa che sulla spinosa questione si pronunci il CTS, sulle regole esatte per i ricevimenti c’è stata una proposta puntuale ed esatta di Serena Ranieri, presidente di Federmep. I professionisti del settore puntano naturalmente a regole meno stringenti che spingano gli indecisi a confermare i loro appuntamenti con le nozze e non ritardarli, ancora, di un altro anno.

La proposta è presto detta: nel caso in cui si disponga di green passa per avvenuta vaccinazione (sembrerebbe oramai anche solo con la prima dose laddove ce ne siano due previste) non dovrebbe esserci alcun limite del numero di invitati ai matrimoni in programma per tutta la prossima estate. Se così non fosse, si rischierebbe di dare minor valore a tutto il programma di vaccinazione e alla reale capacità di immunizzazione dopo le dosi somministrate.

Dopo che gli addetti del settore hanno fatto presenti le loro posizioni, toccherà al CTS chiarire il protocollo esatto per i ricevimenti. Non solo il numero di invitati ai matrimoni è al centro di un acceso dibattito ma anche l’eventuale possibilità, magari, di intrattenimento durante gli eventi con balli e musica. Andrà chiarito insomma se, durante le lunghe cerimonie sarà anche possibile divertirsi in gruppo e come, oppure se le distanze continueranno a dover essere mantenute per evitare il contagio. Proprio le decisioni finali in proposito sono attese quanto prima, anche per dare la possibilità agli sposi di definire una volta e per tutte il loro evento oppure scegliere in altro modo. Qualsiasi novità al riguardo non mancherà di essere comunicata sulle nostre pagine, non appena ufficializzata proprio dal Comitato tecnico scientifico.