Qualche giorno fa Google ha fatto diversi annunci relativi all’aggiornamento di alcuni prodotti Android, oltre che di app e di servizi. In modo particolare, tra le varie novità, quella particolarmente interessante riguarda la partnership tra Google e Samsung nello sviluppo di un nuovo sistema operativo Wear OS versione 3.0, realizzato per i futuri smartwatch tra cui i prossimi Samsung Galaxy Watch 4. La società sudcoreana ne ha dato conferma anche nel corso del Google I/O 2021: nessun dettaglio rivelato in via ufficiale, ma tanti sono i rumors che stanno circolando in rete in questi giorni, come ad esempio le informazioni trapelate da due noti leaker che hanno fatto luce sui prossimi indossabili di Samsung.

Stando alle recenti indiscrezioni giunte da @IceUniverse e @RQuandt, saranno messi in commercio due modelli di Samsung Galaxy Watch 4, e non tre come era stato ipotizzato negli ultimi giorni. Uno sfoggerà un design in acciaio inossidabile e l’altro in alluminio, e si vocifera, inoltre, di un nuovo SoC realizzato con processo produttivo a 5nm, che rappresenta una vera e propria innovazione per quanto riguarda il settore dei wearable. Insomma, si prospetta un cambiamento importante per il mondo degli smartwatch basati su Android. L’ultimo processore di Qualcomm è lo Snapdragon Wear 4100, che ha debuttato insieme al Mobvoi TicWatch Pro 3, basato sul processo a 12nm. Per non dimenticare il processore Exynos 9110 di Samsung inserito sul Samsung Galaxy Watch Active 2, realizzato con processo a 10nm. Dunque, un processo a 5nm potrebbe offrire una potenza prestazionale ottimale, migliorando anche la durata della batteria.

Si vocifera anche che il prossimo Samsung Galaxy Watch 4 sfoggerà un vetro piatto 2D in grado di proteggere il display e con una cornice di dimensioni più piccole. A questo punto, non sappiamo ancora se il colosso di Seul continuerà a inserire una ghiera rotante per lo scorrimento dei menu, o se includerà altre soluzioni. Il nuovo aggiornamento porterà anche nuove app, compresa la revisione di Google Maps, Tiles, Spotify, YouTube Music e Google Play.