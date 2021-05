Ci saranno nuove disponibilità PS5 sul sito Mediaworld.it nel corso di maggio. La catena di elettronica ha già ufficializzato la notizia nei giorni scorsi, ma da oggi 20 maggio ha messo a disposizione di tanti gamer anche una specifica sezione del suo portale e-commerce dedicato alla console tanto amata. Questa consente di prepararsi per tempo alla vendita per non perdersi l’occasione di portarsi a casa la console di cui, come è noto, scarseggiano le scorte.

Purtroppo non ci sono ancora delle date esatte in cui torneranno acquistabili proprio le unità di PS5 ma meglio, nel frattempo, registrarsi al sito della catena di elettronica per non perdere tempo prezioso al momento opportuno. Attraverso questo collegamento dedicato e ufficiale, sarà possibile procedere proprio all’operazione in un paio di mosse. Nel caso che possieda già un profilo presso il noto e-commerce, farà bene a verificare che alla sua utenza corrispondano dei dati esatti e aggiornati. In particolare, bisognerà verificare che il metodo di pagamento inserito sia valido e aggiornato ma lo stesso discorso vale anche per l’indirizzo di spedizione e di fatturazione.

Per chi attende con ansia che torni la disponibilità PS5 su Mediaworld, il consiglio utile è quello di tenere sotto osservazione la sezione dell’e-commerce già indicata in questo articolo. Allo stesso tempo, non mancheranno le notifiche di inizio vendite per la console da parte dei canali social della catena di elettronica. Proprio per questo motivo potrebbe essere utile mettere in pratica i suggerimenti già riportati su OM. Questi prevedono l’attivazione degli alert per ogni post della pagina Facebook di Mediaworld pubblicato e ancora la visione degli stessi contenuti per primi in bacheca social. Con la messa a punto di tutti questi consigli, nel prossimo stock di console messe in vendita potrebbe esserci proprio quella dei propri sogni.